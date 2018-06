12:37 Uhr

Vierjähriger von Auto überrollt und tödlich verletzt Panorama

Bei einem Verkehrsunfall in Stuttgart ist ein vier Jahre alter Junge tödlich verletzt worden. Ein Auto hatte das Kind überrollt.

Nach einem schweren Unfall in Stuttgart sucht die Polizei Zeugen. Ein vier Jahre alter Junge wurde am frühen Dienstagabend im Stadtteil Zuffenhausen von einem Auto überrollt, dessen 59-jähriger Fahrer in eine Grundstückseinfahrt abbog, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er eine Stunde später seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Mutter, die wenige Meter vor dem Kind auf dem Gehweg lief, und der Vater erlitten einen schweren Schock und mussten von Notfallhelfern betreut werden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. (dpa/AZ)

Themen Folgen