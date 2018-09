11:44 Uhr

Vierjähriges Kind löst wohl mit Kerze Großbrand aus - 12 Verletzte Panorama

Im hessischen Fulda hat es am Mittwochnachmittag einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus gegeben. Ursache war wohl eine angezündete Kerze.

Ein vierjähriges Kind hat vermutlich aus Versehen einen Großbrand in einem Mehrfamilienhaus in Fulda ausgelöst, weil es eine Kerze in einer Wohnung anzündete. Bei dem Feuer am Mittwochnachmittag wurden zwölf Menschen verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sachschaden belief sich nach ersten ersten Schätzungen auf rund 200.000 Euro.

Nach den ersten Ermittlungen brach das Feuer aus, nachdem das Kleinkind die Kerze angezündet hatte. Aus bislang ungeklärter Ursache seien die Möbel in der Wohnung in Brand geraten. Wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen kamen sechs Menschen ins Krankenhaus, sechs weitere Bewohner mussten deshalb vor Ort behandelt werden. (dpa)

