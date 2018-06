vor 35 Min.

Viersen: Haftbefehl gegen Jugendlichen wegen Mordes Panorama

Die 15-Jährige wurde mitten am Tag in einem Viersener Park erstochen. Ein 17-Jähriger stellte sich. Bisher hat er geschwiegen. Die Staatsanwaltschaft erlässt Haftbefehl.

Zwei Tage nach der tödlichen Messerattacke auf eine 15-Jährige im niederrheinischen Viersen ist gegen den festgenommenen Jugendlichen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden.

Der 17-Jährige sei dringend tatverdächtig, das Mädchen in einem Park in Viersen mit Messerstichen tödlich verletzt zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der mutmaßliche Täter muss in Untersuchungshaft.

Das Mädchen rumänischer Herkunft war am Montag in den Mittagsstunden in dem Park niedergestochen worden und starb später im Krankenhaus. Das Opfer und der tatverdächtige Bulgare kannten sich. Ob sie auch enger befreundet waren, dazu wurden zunächst keine Angaben gemacht. Ermittlungsdetails wollen Polizei und Staatsanwaltschaft an diesem Donnerstag in einer Pressekonferenz mitteilen. (dpa)

