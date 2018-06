Vogelzählung: Spatz ist häufigster Vogel in deutschen Gärten

vor 51 Min.

Der Spatz ist der häufigste Vogel in Deutschlands Gärten - auf dieses Ergebnis kam zumindest eine Zählung von Hobby-Vogelbeobachtern.

Der Spatz ist nach Daten von Hobby-Forschern der häufigste Vogel in Deutschlands Gärten. Mit im Schnitt knapp fünf Individuen pro Garten oder Balkon verwies er Amsel und Kohlmeise auf die Plätze, wie der Naturschutzbund (Nabu) am Dienstag mitteilte.

Mehr als 50.000 Freiwillige zählen Vögel im Garten

Der Nabu berief sich auf Meldungen von rund 56.000 Teilnehmern der Aktion "Stunde der Gartenvögel". Dabei hatten die Freiwilligen zwischen dem 10. und 13. Mai je eine Stunde lang an einem Ort die vorkommenden Vögel erfasst.

Mit 33,8 Individuen pro Garten lag die Zahl den Angaben zufolge leicht unter dem langjährigen Durchschnitt von 34,9. Von der Aktion erhofft sich der Nabu Hinweise auf Trends beim Vogel-Vorkommen. Es war die 14. Auflage. (dpa)

