vor 14 Min.

"Voll okay": Die Pressestimmen zum "Polizeiruf 110" Panorama

Im "Polizeiruf" stand der Konflikt zwischen den Kommissaren im Mittelpunkt. Die Kritiker fanden "Starke Schultern" nicht so spannend. Die Pressestimmen.

Das Erste zeigte am Sonntag keinen "Tatort", sondern den neuen "Polizeiruf 110" aus Magdeburg. Im Krimi "Starke Schultern" ermittelten die Kommissare Brasch und Köhler im Fall eines Brandanschlags auf einen erfolgreichen Bauunternehmer. Dabei schien keine richtige Spannung aufzukommen zu wollen. Die Pressestimmen zu "Starke Schultern".

Pressestimmen: Dem Polizeiruf "Starke Schultern" fehlt Spannung

"Der Film leidet an der Krimi-Krankheit: Spannungen im Kommissariat sind wichtiger als die Spannung für den TV-Zuschauer." Bild

"So viele Verdächtige. So viele menschliche Abgründe. Die einen alle so berühren, weil alle so intensiv gespielt sind. Am Ende fühlt man sich ganz ausgebrannt. Wo ist der Fernsehtherapeut, wenn man ihn mal braucht?" Welt

"Zum An-sich-vorbei-plätschern-lassen ist dieser 'Polizeiruf' voll okay. Wer Spannung will, sollte was anderes einschalten." Allgemeine Zeitung Mainz

"Das Buch zu 'Starke Schultern' (Josef Rusnak nach einer Idee von Stefan Rogall) ist einfach zu bieder und überraschungsarm, um diesen Krimi aus dem großen grauen Einerlei herausheben zu können. Was leider auch für die Inszenierung von Regisseurin Maris Pfeiffer gilt, die es an überraschenden Ideen, starken Bildern und gehaltvollen Dialogen fehlen lässt." Osnabrücker Zeitung

"Geboten wird ein klassischer Kriminalfall. Nicht zum Fingernägelkauen, aber doch zum miträtseln, wer das Feuer nun gelegt hat." Berliner Zeitung

"Polizeiruf 110": "Seelenstriptease" verdrängt den aktuellen Fall

"'Wir haben lauter lose Enden', sagt Brasch irgendwann über ihren Fall – den Eindruck vermittelt der ganze Krimi. Dass aber der Psychologe nun das kommunikationsgestörte Duo zum Trio ergänzen soll – wenigstens das ist eine runde Sache. Stuttgarter Zeitung

"Hier machen sich alle Ermittler bis auf das Pistolenholster nackig. Hinter dem Seelenstriptease verschwindet leider der aktuelle Fall." Spiegel Online

"Auch wenn die beiden Hauptcharaktere von Claudia Michelsen und Matthias Matschke hervorragend gespielt wurden, tragen die Autoren bezüglich der internen Fehde der beiden etwas zu dick auf. Der Konflikt der Kollegen steht in weiten Strecken des Films zu sehr im Mittelpunkt des Geschehens und man verliert teilweise die eigentliche Handlung aus den Augen." Stern

Unsere Kritik zum "Polizeiruf 110" aus Madeburg finden Sie hier. (AZ)

4 Bilder "Polizeiruf 110": Wer ermittelt wo? Bild: Hendrik Heiden, BR

Themen Folgen