Vom Luxusbau zum Museum: Hier residierte der Protz-Bischof

Plus Es war der umstrittenste Luxusbau des Landes. Jetzt ist die Wohnung von Tebartz-van Elst ein Museum. Über die Suche nach dem Prunk und die berühmteste Badewanne.

Anna Jost hat vieles zu sehen bekommen in den vergangenen Tagen. Jetzt steht ein verschwitzter älterer Herr mit Fahrradhelm und deutlich zu knapper Radlerhose vor ihr und mault: „Die Öffnungszeiten des Museums sind nirgendwo angeschlagen.“ Dabei lugt der Mann an der Kassiererin vorbei durch eine offene Tür Richtung Hof, für den er sich offenbar noch mehr interessiert. „Bekomme ich hier die Räumlichkeiten des Bischofs zu sehen?“

Frau Jost, die Dame von der Museumskasse, lächelt milde und drückt dem forschen Gast eine Broschüre in die Hand. „Sie können bei uns die Geschichte des Bistums Limburg sehen“, sagt sie betont freundlich. Im Erdgeschoss gebe es gerade eine Sonderausstellung zu Katharina Kasper und der Armut im Westerwald und im Untergeschoss sei der Domschatz zu besichtigen. Und ja, dann sei da tatsächlich noch die Wohnung des ehemaligen Bischofs, die über den kleinen Hof zu erreichen sei und die er gerne auch besichtigen könne.

Genau so hat es die adrette Dame vom Empfang zuletzt hundertfach erklärt. Denn auf das kleine Diözesanmuseum im hessischen Limburg gibt es für dortige Verhältnisse gerade einen regelrechten Ansturm. Kurz vor Ostern wurde die Ausstellungsfläche um Teile der skandalumwitterten Luxuswohnung des ehemaligen Limburger Bischofs Franz-Peter Tebartz-van Elst erweitert. Seitdem scharen sich die Menschen schon morgens, bevor das Museum öffnet, und nach der Mittagspause um den Eingang. „Zehn bis 15 Besucher kommen an einem tristen Novembertag zu uns, und jetzt sind es plötzlich mehr als 400 an einem Tag“, berichtet Frau Jost und ringt sich ein Lächeln ab.

Wie sieht die Wohnung aus, die sich der Limburger Protz-Bischof für Millionen hat bauen lassen?

Es ist nicht der Domschatz, es ist der Voyeurismus, der die Leute lockt. Genauer gesagt die Frage: Wie sieht die Wohnung aus, die sich Tebartz-van Elst für Millionen von Euro bauen ließ, über die er als Protz-Bischof zweifelhafte Berühmtheit erlangte und die ihn 2013 schließlich das Amt kostete?

Der kantige Flachbau in Sichtweite zum Limburger Dom ist aus Blöcken von hellem Korallenkalkstein errichtet. Innen gibt es drei Meter hohe Decken, in die Lichtstrahler eingelassen sind, raumhohe Fensterfronten, weiße Wände, Eichendielen am Boden sowie Türen aus Nussbaum. Der Stil ist modern, eckig, auf den ersten Blick fast schlicht. Doch schon die Einbauküche, an der Besucher vorbei in die Wohnung gelangen, muss ein Vermögen gekostet haben. Gleiches gilt für die vom Künstler Johannes Schreiter handbemalten Fenster in der Privatkapelle, die es neben der Küche, einem Arbeitszimmer, einem Wohnzimmer und einem Gäste-WC im Erdgeschoss gibt.

„Der Mann hätte nicht Bischof, sondern Architekt werden sollen“, schwärmt ein Besucher älteren Jahrgangs, der mit seiner Frau aus Münster gekommen ist, aber seinen Namen lieber nicht in der Zeitung lesen will. Die Schattenfuge über den Fußleisten, die flächenbündigen Türzargen und der Kontrast zwischen der Wohnung und den umliegenden Gebäuden, das alles sei vollkommen durchdacht. „Mich erschüttert das nicht in meinem Glauben“, erklärt der Mann, der von sich sagt, dass er früher mit Inbrunst Messdiener gewesen sei. Ein Pärchen aus Marburg, sie Mitarbeiterin beim Jugendamt, er Rechtsanwalt und Protestant, ist dagegen entsetzt. „Diese Wohnung konterkariert alles, wofür Kirche sonst steht“, wettert er. Sie bemängelt, sie hätte sich im Museum einen Verweis gewünscht auf die Geschichte, die hinter der Wohnung steckt.

Einer, der diese Geschichte genau erklären kann, ist Stephan Schnelle. Der kräftige Mann mit Brille und kurzem lichten Haar ist der Sprecher des Bistums und gehörte schon zur Pressestelle, als Tebartz-van Elst seine Bischofsresidenz bauen ließ. „Das ist die berühmte Adventskranzaufhängung, für die aus Gründen der Statik nachträglich das Dach noch einmal umgebaut werden musste“, erklärt er und zeigt an die Decke der Kapelle, wo aus einem Schlitz ein Stahlseil mit Haken baumelt. Schnelle hat sich offensichtlich vorgenommen, nichts an der Verschwendung zu relativieren oder zu schönen: „Franz-Peter wollte diese Kapelle für sich.“ 200 Meter seien es von hier bis zum Limburger Dom.

Die Entscheidung, in unmittelbarer Nähe zum Dom ein Bischofshaus zu errichten, fällte das Bistum Limburg schon 2004 – vier Jahre bevor Tebartz-van Elst als jüngster Diözesanbischof Deutschlands geweiht wurde. Doch umgesetzt wurden die Pläne erst, als der damals 47-Jährige sein Amt antrat. Seine Vorstellungen waren klar, sein Anspruch hoch und das Budget ursprünglich auf 1,65 Millionen Euro gedeckelt.