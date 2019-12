vor 20 Min.

Von Cordalis bis Burdecki: Bisherige Dschungelcamp-Gewinner

Wer waren die bisherigen Gewinner beim Dschungelcamp? Wir geben eine Übersicht über die 13 Dschungelkönige von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Es gab schon so einige Dschungelcamp-Gewinner. In der ersten Staffel im Jahr 2004 wurde der mittlerweile verstorbene Sänger Costa Cordalis zum Gewinner gekrönt. Ihm folgten Promis wie Désirée Nick, Brigitte Nielsen und zuletzt Jenny Frankhauser.

Bevor im Januar das Dschungelcamp 2020 läuft, werfen wir in diesem Artikel einen Blick zurück. Welche Kandidaten haben das Camp in 13. Staffeln bereits als Gewinner verlassen? Außerdem erinnern wir auch noch einmal daran, welche Teilnehmer in den einzelnen Jahren überhaupt dabei waren und welchen Platz sie geholt haben - also wie lange sie im Camp bleiben durften, bis die Zuschauer sie rauswählten.

Hier gibt es die Infos in der Übersicht:

Dschungelcamp-Gewinner: Die Dschungelkönige von 2004 bis 2019

Staffel 1, 2004: Costa Cordalis

Im Jahr 2004 lief das Dschungelcamp zum ersten Mal. Damals musste Daniel Küblböck die meisten Prüfungen durchstehen - unter anderem in einem gläsernen Sarg mit Tausenden Kakerlaken. Der Gewinner war am Ende aber ein anderer: Costa Codalis wurde zum ersten Dschungelkönig gekrönt.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Costa Cordalis Lisa Fitz Daniel Küblböck Caroline Beil Werner Böhm Mariella Ahrens Susan Stahnke Antonia Langsdorf Carlo Thränhardt Dustin Semmelrogge

Costa Cordalis war 2004 der erste Dschungelcamp-Gewinner. Bild: Frank May, dpa (Archiv)

Staffel 2, 2004: Désirée Nick

Ebenfalls im Jahr 2004 folgte direkt die zweite Staffel. Damals setzte sich Kabarettistin Désirée Nick durch, die auch die meisten Dschungelprüfungen bestritten hatte.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Désirée Nick Isabel Varell Willi Herren Jimmy Hartwig Carsten Spengemann Heydi Núñez Gómez Harry Wijnvoord Nadja abd el Farrag Fabrice Morvan Dolly Buster

Désirée Nick Bild: Malte Christians, dpa (Archiv)

Staffel 3, 2008: Ross Antony

Vier Jahre dauerte es, bis das Dschungelcamp mit einer dritten Staffel fortgesetzt wurde. Damals setzte sich der frühere "Bro'Sis"-Sänger Ross Antony durch.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Ross Antony Michaela Schaffrath Bata Illic Isabel Edvardsson Eike Immel Barbara Herzsprung DJ Tomekk Björn-Hergen Schimpf Julia Biedermann Lisa Bund

Ross Antony Bild: Bodo Schackow, dpa (Archiv)

Staffel 4, 2009: Ingrid van Bergen

Der Sender RTL hatte 2009 auf seiner Website zuerst als Scherz Thomas Gottschalk, Angelina Jolie und Pamela Anderson als Kandidaten angegeben. Die tatsächlichen Teilnehmer waren das natürlich nicht. Gewinnerin der Staffel 4 war die damals 77 Jahre alte Schauspielerin Ingrid van Bergen.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Ingrid van Bergen Lorielle London Nico Schwanz Gundis Zámbó Giulia Siegel Günther Kaufmann Christina Lugner Norbert Schramm Peter Bond Michael Meziani

Ingrid van Bergen Bild: Axel Heimken, dpa (Archiv)

Staffel 5, 2011: Peer Kusmagk

2010 war das eigentlich geplante Dschungelcamp abgesagt worden - seit 2011 läuft die Sendung aber jährlich auf RTL. In der fünften Staffel sicherte sich Ex-GZSZ-Star Peer Kusmagk den Titel als Dschungelkönig.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Peer Kusmagk Katy Karrenbauer Thomas Rupprath Jay Khan Sänger Indira Weis Mathieu Carrière Rainer Langhans Sarah Knappik Gitta Saxx Eva Jacob Frank "Froonck" Matthée

Peer Kusmagk Bild: Rolf Vennenbernd, dpa (Archiv)

Staffel 6, 2012: Brigitte Nielsen

Im Jahr 2012 litten die Kandidaten im Dschungelcamp unter Überschwemmungen. RTL dachte sogar über einen Abbruch der Staffel nach. Die Sendung konnte aber doch zu Ende geführt werden. Am Ende gewann Schauspielerin Brigitte Nielsen.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Brigitte Nielsen Kim Gloss Rocco Stark Micaela Schäfer Vincent Raven Aílton Radost Bokel Marlene „Jazzy“ Tackenberg Ramona Leiß Daniel Lopes Martin Kesici

Brigitte Nielsen Bild: Sören Stache, dpa (Archiv)

Staffel 7, 2013: Joey Heindle

Nach dem Tod von Moderator Dirk Bach war unklar, ob es 2013 wirklich eine Staffel geben würde. RTL entschied sich aber dafür. Seitdem moderiert Daniel Hartwich an der Seite von Sonja Zietlow. Von den elf Kandidaten der sieben Staffel ging der Sieg an DSDS-Sänger Joey Heindle.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Joey Heindle Olivia Jones Claudelle Deckert Fiona Erdmann Patrick Nuo Georgina Bülowius Iris Klein Allegra Curtis Arno Funke Klaus Baumgart Silva Gonzalez Helmut Berger

Joey Heindle Bild: Frank Rumpenhorst, dpa (Archiv)

Staffel 8, 2014: Melanie Müller

2014 sorgte Michael Wendler für eine Premiere: Er war der erste Kandidat, der zuerst freiwillig das Dschungelcamp verließ und dann zurück wollte - was ihm RTL allerdings nicht erlaubte. Am Ende gab es eine Dschungelkönigin: Ex-Bachelor-Kandidatin Melanie Müller.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Melanie Müller Larissa Marolt Jochen Bendel Tanja Schumann Winfried Glatzeder Marco Angelini Gabriella De Almeida Rinne Mola Adebisi Julian F. M. Stoeckel Corinna Drews Michael Wendler

Melanie Müller Bild: Jan Woitas, dpa (Archiv)

Staffel 9, 2015: Maren Gilzer

Die frühere "Glücksrad-Fee" und Schauspielerin Maren Gilzer überzeugte 2015 die Zuschauer am meisten. Damit wurde sie zur neunten Dschungelkönigin gekrönt.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Maren Gilzer Jörn Schlönvoigt Tanja Tischewitsch Rolf "Rolfe" Scheider Aurelio Savina Walter Freiwald Rebecca Siemoneit-Barum Sara Kulka Benjamin Boyce Patricia Blanco Angelina Heger

Maren Gilzer Bild: Daniel Reinhardt, dpa (Archiv)

Staffel 10, 2016: Menderes Bagci

2016 gab es erstmals zwölf Kandidaten. Mit dabei war auch wieder die Gewinnerin aus dem Jahr 2012: Brigitte Nielsen hatte sich über die Sonder-Ausgabe "Ich bin ein Star – Lasst mich wieder rein!" für eine erneute Teilnahme qualifiziert. Die Krone konnte sie aber nicht noch einmal holen. Dschungelcamp-Gewinner war " DSDS"-Dauergast Menderes Bagci.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Menderes Bağcı Sophia Wollersheim Thorsten Legat Helena Fürst Jürgen Milski Brigitte Nielsen Nathalie Volk Ricky Harris Jenny Elvers David Ortega Rolf Zacher Gunter Gabriel

Menderes Bagci Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Staffel 11, 2017: Marc Terenzi

Auch 2017 nahmen wieder zwölf Kandidaten am Dschungelcamp teil. Die elfte Staffel konnte Sänger Marc Terenzi für sich entscheiden.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Marc Terenzi Hanka Rackwitz Florian Wess Thomas Häßler Kader Loth Jens Büchner Alexander "Honey" Keen Gina-Lisa Lohfink Nicole Mieth Markus Majowski Sarah Joelle Jahnel Franziska " Fräulein Menke "

Marc Terenzi Bild: Patrick Seeger, dpa (Archiv)

Staffel 12, 2018 - Jenny Frankhauser

Schon 2017 wurde bestätigt, dass es mindestens drei weitere Dschungelcamp-Staffeln geben wird. Damit wurde Anfang 2018 die zwölfte Staffel gezeigt, die Katzenberger-Halbschwester Jenny Frankhauser gewann.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

Jenny Frankhauser Daniele Negroni Tina York David Friedrich Matthias Mangiapane Kattia Vides Natascha Ochsenknecht Tatjana Gsell Ansgar Brinkmann Sydney Youngblood Sandra Steffl Giuliana Farfalla

Jenny Frankhauser Bild: Britta Pedersen, dpa (Archiv)

Staffel 13, 2019 - Evelyn Burdecki

In der vergangenen Staffel holte Evelyn Burdecki die Krone. Nach der Sendung gab die zu: "Es gab ganz oft die Situation, dass ich dachte: Es geht nicht mehr." Sie sei aber glücklich, durchgehalten zu haben. Das zeige, dass man nur an sich glauben müsse.

Diese Plätze holten die Teilnehmer:

