vor 19 Min.

Von Feuerwehrmann ertappt: Autofahrer wendet in Rettungsgasse und fährt zurück

In Dortmund wendete ein Autofahrer in einer Rettungsgasse und fuhr darin zurück. Auf ihn kommt jetzt eine saftige Strafe zu.

Da staunte auch die Feuerwehr: In Dortmund hat ein ungeduldiger Autofahrer eine Rettungsgasse zur Rückfahrt missbraucht, um nicht im Stau zu stehen.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in Dortmund. Dort waren auf einer zweispurigen Ausfallstraße drei Autos in einen Unfall verwickelt. Drei Menschen wurden dabei verletzt.

Während Feuerwehr und Rettungsdienste sich um die Verletzten kümmerten, musste die vielbefahrene Straße gesperrt werden. Die betroffenen Autofahrer bildeten im Stau "vorbildlich" eine Rettungsgasse, wie die Feuerwehr Dortmund lobte

Einem Autofahrer allerdings fehlte offensichtlich die Geduld, das Ende der Sperre abzuwarten. wie die Feuerwehr weiter berichtete, wendete der Autofahrer auf der zweispurigen Straße und fuhr durch die Rettungsgasse zurück. "Leider ist immer noch nicht bei allen Autofahrern angekommen, wie man sich in so einer Situation zu verhalten hat", hieß es.

Wie RP Online berichtet, hat die Polizei inzwischen Ermittlungen gegen den Fahrer aufgenommen. Dieser hatte nämlich Pech: Ein Feuerwehrmann, der nicht im Einsatz war und ebenfalls im Stau stand, fotografierte den zurückfahrenden Wagen und ließ das Bild den Ermittlern zukommen. Dem Autofahrer drohen jetzt Punkte in Flensburg, eine Geldbuße und ein Fahrverbot. (AZ)

Die Augsburger Polizei wirbt mit Filmen für die Rettungsgasse. Video: Polizeipräsidium Schwaben-Nord

