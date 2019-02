14:20 Uhr

Von wegen harte Kerle: So präsentiert sich die Polizei am Valentinstag Panorama

"All you need is love" scheint das Motto der deutschen Polizei am Valentinstag zu sein. Statt Pressemitteilungen über Festnahmen und Ermittlungserfolge stellten die Beamten herzergreifende Sprüche, Videos und Fotos ins Netz.

"Welche Frau steht nicht auf einen Mann in Uniform?" Das haben sich wohl die Beamten der Polizei Schwaben Süd/West gedacht. Auf ihrer Facebook-Seite liefern sie also prompt die Anleitung, wie man sich einen Polizisten angelt. Ganz in Klischee-Manier natürlich mit einer Leberkäs-Semmel:

An alle Frauen, die für den Valentinstag noch kein Date haben: So angelt ihr euch einen Polizisten Gepostet von Polizei Schwaben Süd/West am Mittwoch, 13. Februar 2019

Schon einen Tag vor dem Valentinstag startete die Social-Media-Aktion der Kollegen der Polizei Schwaben Nord. Im Video geben die Beamten per Lautsprecherdurchsagen Tipps, wie der Augsburger auf den Wunsch der Frau "Du musst mir nichts schenken" zu reagieren hat. "Gehen Sie folgendermaßen vor: 'Besorgen Sie Blumen, Pralinen, Parfum oder basteln Sie einfach Gutscheine. Viel Glück und einen schönen Valentinstag."

Terminerinnerung: Valentinstag! #WirfürEuch heute auf #Augsburg/s Straßen unterwegs, um Euch mit Lautsprecherdurchsagen zu erinnern... und Ihr wisst ja: "Schatz, du musst mir nichts schenken." #Valentinstag #Loveisintheair #Polizei Gepostet von Polizei Schwaben Nord am Mittwoch, 13. Februar 2019

Einen Tag später legen die Polizisten nochmal nach. Mit einem Foto von Handschellen in Herzform wünschen sie einen schönen Valentinstag:

Nachdem Ihr sicherlich unsere Tipps von gestern befolgt habt, dürfte nun einem schönen #Valentinstag nichts mehr im Wege... Gepostet von Polizei Schwaben Nord am Mittwoch, 13. Februar 2019

Bei der Münchner Polizei hat Amors Pfeil bereits getroffen. Zum Valentinstag teilen die Beamten der Landeshauptstadt die Liebesgeschichte zweier Kollegen. Seit sieben Jahren sind beide bereits ein Paar und erwarten in einem Monat ihr erstes gemeinsames Kind.

Weil #Liebe so schön ist, gibts heute unsere #Valentinstag-Story fürs Herz:

Unsere Kollegen erwarten Nachwuchs. In einem Monat ist Geburtstermin ihres ersten Kindes.



Sie sind schon über sieben Jahre ein Paar und immer noch genauso verliebt wie am ersten Tag.



Viva la Amore. pic.twitter.com/aOpdbmMyYQ — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 14. Februar 2019

Auch bundesweit beteiligen sich Polizeipräsidien in den Sozialen Netzwerken

"Nicht nur heute sollte man seinen Liebsten sagen, dass man sie liebt. Jeder Tag ist doch irgendwie #Valentinstag", twitterte etwa die Bundespolizei Küste.

Allen Kolleginnen und Kollegen einen schönen #Valentinstag.

Nicht nur heute sollte man seinen Liebsten sagen, dass man sie liebt. Jeder Tag ist doch irgendwie #Valentinstag.

Liebe Grüße eure @bpol_kueste.

*MH pic.twitter.com/1rsi5igxJv — Bundespolizei Küste (@bpol_kueste) 14. Februar 2019

Ein Kuss gehört zum Valentinstag für Verliebte zwingend dazu. Auch die Polizeiwagen der Polizei Bremen konnten sich nicht zurückhalten:

Nehmen Sie sich am heutigen #Valentinstag gerne ein Beispiel an unseren zwei , die den sonnigen Tag ganz offensichtlich im Zeichen der #Liebe verbringen .



Wir wünschen Ihnen einen schönen Valentinstag #Polizei #Bremen #HappyValentinesDay pic.twitter.com/DngYurPQe1 — Polizei Bremen (@BremenPolizei) 14. Februar 2019

Die Polizei Brandenburg dichtet: "Rosen sind rot. Die Uniform ist blau. Vor dem Losfahren anschnallen und du bist schlau." Dazu gab es einen kleinen Ausschnitt aus dem Disney-Film "Zoomania" zur Gurtpflicht.

"Rosen sind rot.

Die Uniform ist blau.

Vor dem Losfahren anschnallen und du bist schlau." #Valentinstag #Gurtpflicht pic.twitter.com/pFUy92q5Bk — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) 14. Februar 2019

"All you need is love" heißt es auf einem großen Plakat, an dem gerade ein schwer bewaffneter Polizist vorbeiläuft - dieses Foto postete die Polizei Mainz mit dem Hashtag "#WirsindEurePolizei - immer."

Die Beamten aus Stralsund waren besonders kreativ: Spielzeug-Streifenwagen auf einem Tisch bilden ein Herz - und dazu heißt es: "#Liebe verträgt jeder - je mehr, desto besser!"

+++Könnt Ihr es fühlen? Es duftet nach LIEBE!+++



Wir wünschen Euch anlässlich des heutigen #Valentinstag|eseinen schönen, hoffentlich gemeinsamen Tag mit der/dem Liebsten!#Liebe verträgt jeder - je mehr, desto besser!



Lieben Grüße aus unserer Online-Redaktion!

*sp & *ip pic.twitter.com/9tPyoqpBr8 — Polizei Stralsund (@Polizei_HST) 14. Februar 2019

Die Anklamer Beamten gehen noch einen Schritt weiter: Sie twittern das Foto einer Handschelle in Herzform - mit dem Hinweis: "Statt Verbrecher heute mal den Liebsten fesseln? Wir wünschen allen Pärchen einen schönen #Valentinstag. Und um peinliche Polizei- oder Feuerwehreinsätze zu vermeiden - merkt euch, wo ihr den Schüssel hingeworfen habt." (dpa, AZ)

Statt Verbrecher heute mal den Liebsten fesseln? Wir wünschen allen Pärchen einen schönen #Valentinstag. Und um... Gepostet von Polizei Vorpommern-Greifswald am Mittwoch, 13. Februar 2019

