Schlag den Star heute am 8.5.21: Claudia Effenberg gegen Carmen Geiss - Vorschau

"Schlag den Star" ist heute mit einer neuen Ausgabe im TV zu sehen. Dieses Mal duellieren sich Claudia Effenberg und Carmen Geiss. Hier in der Vorschau lesen Sie mehr dazu.

"Schlag den Star" läuft heute mit einer neuen Ausgabe im TV bei ProSieben. Dieses Mal stehen sich mit den beiden Promi-Damen Claudia Effenberg und Carmen Geiss zwei waschechte Power-Frauen im Duell gegenüber.

Neben körperlicher Fitness und einer guten Ausdauer kommt es bei "Schlag den Star" auch auf Geschicklichkeit, ein breit gefächertes Allgemeinwissen und Schnelligkeit an. Welche der beiden Ladys kann in den verschiedenen Spiel-Runden punkten und wird sich am Ende den Sieg holen?

Hier in der Vorschau erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung live im TV und Stream. Außerdem stellen wir Ihnen die beiden Kandidatinnen im Kurz-Porträt näher vor.

"Schlag den Star": TV-Termin und Übertragung - Vorschau

Die neue Folge von "Schlag den Star" wird heute am Samstag, 08.05.2021, um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben ausgestrahlt. Die Ausgabe kann als Wiederholung auch online bei der Streaming-Plattform Joyn abgerufen werden. Die Basis-Version ist kostenlos. Um die Sendung ohne Werbeunterbrechungen zu sehen, benötigen Sie die Premium-Version Joyn+.

Das Spielprinzip von "Schlag den Star" sieht folgendermaßen aus: Die Kandidatinnen Claudia Effenberg und Carmen Geiss können sich je nach Punktestand in bis zu 15 unterschiedlichen Spielen, deren Aufgabenstellungen vorab nicht bekannt sind, duellieren. Mit jeder Spielrunde steigt die Anzahl der zu erreichenden Punkte um +1. So erhält die Gewinnerin des ersten Spiels beispielsweise einen Punkt, die des zweiten Spiels wiederum zwei Punkte. Die Siegerin erhält am Ende ein Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro, welches für den guten Zweck gespendet wird. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Elton. Ron Ringguth kommentiert das Spiel-Gesehenen.

"Schlag den Star": Claudia Effenberg kurz vorgestellt

Claudia Effenberg wurde am 20. September 1965 in Halingen in Nordrhein-Westfalen geboren. Im Alter von 19 Jahren wurde sie als Model entdeckt und war im Laufe ihrer Karriere unter anderem auf den Titelblättern der deutschen Vogue sowie der Elle zu sehen. Aus einer geschiedenen Ehe mit dem ehemaligen Fußballspieler Thomas Strunz hat Effenberg zwei erwachsene Kinder. Im Jahr 2005 heiratete sie schließlich ihren heutigen Ehemann, den Fußballtrainer Stefan Effenberg.

Über die Jahre hinweg war Claudia Effenberg, welche auch als Designerin tätig ist, immer wieder in diversen TV-Formaten zu sehen. So nahm sie im August 2014 unter anderem an "Promi Big Brother: Das Experiment" teil und konnte sich dort den zweiten Platz sichern. Im Interview mit ProSieben zeigt sich die 55-Jährige gegenüber ihrer Konkurrentin Carmen Geiss siegessicher: "Jetzt ist es aus mit Shoppen und Champagner auf dem Bötchen. Jetzt kann dir auch der Robääääärt nicht mehr helfen, wenn ich dir im Kampf deine Haare – die sind doch echt, oder? – rupfe.

Trainerfrau Claudia Effenberg duelliert sich am 8. Mai 2021 mit Carmen Geiss bei "Schlag den Star". Foto: Friso Gentsch (dpa)

"Schlag den Star": Carmen Geiss im Kurzporträt

Carmen Geiss kam am 5. Mai 1965 in Köln zur Welt. In ihrer Jugend arbeitete sie zeitweise als Model. 1994 heiratete sie den Unternehmer Robert Geiss, in dessen Firma sie zuvor als Verkäuferin tätig war. Seit 2011 hat sie mit ihrem Ehemann eine eigene Sendung, welche den Titel "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" trägt und das Leben der Promi-Familie und ihrer beiden Töchter zeigt.

Im Jahr 2014 nahm die 55-Jährige an der der siebten Staffel von "Let's Dance" teil und belegte dort den dritten Platz. Im Duell mit Claudia Effenberg rechnet sich die Promi-Dame gute Siegchancen aus und macht dieser im Vorfeld bereits eine selbstbewusste Kampfansage: "Liebe Claudia, jetzt musst du dich warm anziehen, das könnte mit deinem Dirndl allerdings etwas schwierig werden. Du bist vielleicht vier Monate jünger als ich, aber wenn ich mit dir fertig bin, mindestens vier Jahre älter!"

Carmen Geiss ist am 8. Mai 2021 bei "Schlag den Star" die Gegnerin von Claudia Effenberg. Foto: Friso Gentsch (dpa)

(AZ)

