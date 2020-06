vor 49 Min.

Vorschau: "Wer 4 sind" zeigt Einblicke aus 30 Jahren Fantastische Vier

"Wer 4 sind": Der Dokumentarfilm über "Die Fantastischen Vier" ist demnächst im TV zu sehen. Alle wichtigen Infos erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Von Tanja Schauer

"Die Fantastischen Vier" sind seit über 30 Jahren erfolgreich im Musikgeschäft. Die Dokumentation "Wer 4 sind" blickt nun auf die vergangenen Jahrzehnte von Smudo, Thomas D, Michi Beck und And.Ypsilon zurück. Alles Wichtige dazu erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Vorschau: Wann läuft "Wer 4 sind" im TV?

Der Dokumentarfilm über die Band "Die Fantastischen Vier" läuft am Samstag, 27. Juni 2020 um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zeitgleich können sie den Film online im Live-Stream bei Joyn verfolgen.

"Wer 4 sind": Dokumentarfilm blickt auf 30 Jahre Bandgeschichte zurück

Im vergangenen Jahr feierten die Hip-Hop-Urgesteine "Die Fantastischen Vier" ihr 30-jähriges Bandjubiläum. Dieses Jubiläum nahm sich Thomas Schwendemann zum Anlass, eine erste, abendfüllende Dokumentation über die Stuttgarter Rapper zu produzieren. Mit dem Film blickt der Regisseur auf stolze 30 Jahre Bandgeschichte und die Biographien der erfolgreichsten Hip-Hop-Künstler Deutschlands zurück.

Im Film können Zuschauer einen Blick hinter die Kulissen der vergangenen 30 Jahre und der gemeinsamen kreativen Arbeit werfen. Außerdem wird die Entwicklung der deutschen Musikkultur in den vergangenen Jahrzehnten genauer beleuchtet.

Im Rahmen des Filmes möchte Thomas Schwendemann unter anderem den Fragen nachgehen: Was ist das Geheimnis der "Fantastischen Vier"? Was haben sie, was andere nicht haben? Wie schaffen sie es, seit 30 Jahren zusammenzubleiben? Und wie haben sie sich in der deutschen Popkultur und der Hip-Hop-Szene des Landes durchgesetzt und über die Jahre entwickelt? (AZ)

