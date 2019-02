Vorwürfe: Veröffentlichung von Ryan-Adams-Album gestoppt

Ryan Adams steht in der Kritik, sieben Frauen werfen ihm Fehlverhalten vor. Nun wurde die Veröffentlichung seines neuen Albums "Big Colors" vorerst gestoppt.

Nach Vorwürfen von sexuellem Fehlverhalten und Manipulation gegen den US-Musiker Ryan Adams ist die Veröffentlichung seines neuen Albums "Big Colors" vorerst gestoppt worden. Hintergrund ist ein Bericht der New York Times, in dem sieben Frauen ihm unter anderem kontrollierendes Verhalten vorwerfen.

Darunter ist auch Adams Ex-Frau Mandy Moore. Erst im Oktober vergangenen Jahres geriet er öffentlich in die Kritik, weil er auf Aussagen von Moore hin einige verletzende Tweets gepostet hatte, die er anschließend wieder gelöscht hatte. Moore erwähnte zuvor in einem Interview mit der Zeitschrift Glamour, die Ehe zu Adams wäre "nicht die klügste Entscheidung gewesen." Sie habe die falsche Person ausgesucht.

Die beiden hatten im Januar 2015 ihre Trennung bekanntgegeben, im Juni 2016 wurden sie geschieden. Moore ("Amanda Leigh") ist auch als Schauspielerin erfolgreich, vor allem in Komödien wie "Von Frau zu Frau" oder "Lizenz zum Heiraten". Nun hat sich die 34-Jährige auch gegenüber der New York Times zu ihrem Ex-Mann geäußert. Neben kontrollierendem Verhalten wirft Moore ihm vor, ihrer musikalischen Karriere im Weg gestanden zu sein, obwohl er ihr das Gegenteil versprochen haben soll.

Im Zentrum der Vorwürfe steht allerdings sein Kontakt mit einem minderjährigen Fan über soziale Medien. Wie die New York Times berichtet soll Adams die damals 14-Jährige gebeten haben, ihre Konversationen geheim zu halten. Diese sollen wohl auch sexuelle Inhalte gehabt haben.

Wie die US-Zeitschrift berichtet untersucht das F.B.I nun die Angelegenheit. Adams hat jegliche Vorwürfe von sexuellem Fehlverhalten und Manipulation zurückgewiesen. Auf Twitter schrieb er: "Ich würde niemals unangebrachten Kontakt zu jemanden haben, von dem ich denken würde, er wäre minderjährig. Punkt."

But the picture that this article paints is upsettingly inaccurate. Some of its details are misrepresented; some are exaggerated; some are outright false. I would never have inappropriate interactions with someone I thought was underage. Period.