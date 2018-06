08:33 Uhr

Vorwürfe sexueller Belästigung: WDR kündigt "Tatort"-Koordinator Gebhard Henke Panorama

Nach Vorwürfen Sexueller Belästigung trennt sich der WDR von seinem Fernsehfilmchef und "Tatort"-Koordinator Gebhard Henke. Der bestreitet die Anschuldigungen.

Schwere Vorwürfe stehen im Raum: Der Fernsehfilmchef des Westdeutschen Rundfunks (WDR) und "Tatort"-Koordinator Gebhard Henke (63) soll über Jahre hinweg Frauen im beruflichen Umfeld sexuell belästigt haben. Der WDR zog jetzt die Konsequenzen und feuerte Henke. Grund: "glaubhafte Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs". Aus Sicht des WDR bestehe kein Vertrauensverhältnis mehr.

Der WDR kündigt seinem Fernsehfilmchef Gebhard Henke. Grund sind Vorwürfe der sexuellen Belästigung und des Machtmissbrauchs. Der WDR hatte entsprechende Hinweise von mehr als zehn Frauen bekommen. — WDR aktuell (@WDR) 14. Juni 2018

Vorwürfe sexueller Belästigung: WDR kündigt Fernsehfilmchef und "Tatort"-Koordinator

Gebhard Henke weißt die Anschuldigungen von sich. Sein Anwalt Peter Raue kündigte in Berlin an: "Gegen diese Kündigung wird Herr Henke Rechtsschutz beim Arbeitsgericht nachsuchen." Eine fristlose Kündigung sei nicht gerechtfertigt, da der WDR keine konkreten Vorfälle genannt habe, so Raue weiter. Der WDR dagegen betont, zehn Frauen hätten sich im Sender gemeldet und über sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch Henkes geklagt. "Im Ergebnis hielt der WDR die von den Frauen geschilderten Vorfälle für schwerwiegend und glaubhaft", so Sprecher des Senders.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz 1 / 5 Zurück Vorwärts Wenn unerwünschtes "sexuell bestimmtes Verhalten" die Würde eines Menschen verletzt, liegt dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) zufolge eine sexuelle Belästigung vor.

Gemeint sind unerwünschte sexuelle Handlungen, sexuelle Anspielungen oder das Zeigen pornografischer Bilder

"Insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird", heißt es in Paragraf 3.

1994 hatte der Bundestag das Problem der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz erstmals mit dem Beschäftigtenschutzgesetz aufgegriffen und Arbeitgeber verpflichtet, die Beschäftigten vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz schützen.

Es wurde 2006 vom AGG abgelöst. (dpa)

WDR kündigte erst kürzlich einem Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung

Im vergangenen Monat hatte der WDR bereits einem Mitarbeiter wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung fristlos gekündigt. Der Stern und das Recherchekollektiv Correctiv veröffentlichten damals Berichte, wonach ein WDR-Korrespondent eine Praktikantin sexuell belästigt haben soll. Demnach lud der Korrespondent 2012 die Praktikantin auf einer Dienstreise in sein Hotelzimmer, reichte Champagner und zeigte ihr auf seinem Laptop einen Pornofilm. Einer anderen Kollegin machte er, so die Berichte, in einem E-Mail-Wechsel sexuelle Avancen.

10 Bilder #MeToo: Diese deutschen Stars erheben Vorwürfe Bild: Stephan Pick, MG RTL D/dpa

Sexuelle Belästigung beim WDR: Sieben Fälle in zehn Jahren

Die WDR-Chefredakteurin Fernsehen, Sonia Mikich, habe sich damals mit den Vorwürfen befasst. Nach deren Aufarbeitung Anfang 2017 habe der Korrespondent keine Abmahnung erhalten. Die Vorwürfe seien aber in seiner Personalakte vermerkt worden. Der WDR erklärte, man habe Fälle sexueller Belästigung „mit dem Maximum an rechtlichen und disziplinarischen Möglichkeiten“ verfolgt. In den vergangenen zehn Jahren seien sieben Fälle aktenkundig geworden. Den Berichten zufolge befindet sich darunter ein weiterer aus „Tagesschau“ und „Tagesthemen“ bekannter WDR-Journalist. (AZ, dpa)

Themen Folgen