vor 3 Min.

Vulkan Sileri stößt heißes Gestein aus - keine Verletzten Panorama

In Indonesien ist der Sileri-Vulkan ausgebrochen. Am Sonntag kam ein heißes Gesteinsgemisch aus dem Krater. Verletzt wurde bislang niemand.

Auf einer bei Touristen beliebten Hochebene in Indonesien hat es eine Vulkaneruption gegeben. Am Sileri-Krater auf der Insel Java sei am Sonntag heißes Gesteinsgemisch bis zu 150 Meter hoch geschleudert worden, teilte ein Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde mit.

Vulkan Sileri stößt Gestein aus - nur wenige Touristen vor Ort

Zum Zeitpunkt der Eruption auf dem Dineg-Plateau habe es geregnet, deshalb hätten sich nur wenige Touristen dort aufgehalten, sagte Sutopo Nugroho weiter. Niemand sei verletzt worden.

Es handelte sich demnach um eine sogenannte phreatische Explosion, bei der am Magma im Untergrund erhitztes Wasser plötzlich zu Dampf wird und in einer Explosion Gesteinsmaterial aus der Umgebung mit sich reißt.

Sileri-Vulkan ist bei Touristen sehr beliebt

Eine ähnliche Eruption hatte es im Juli 2017 an dem Krater gegeben. Damals wurden zehn Menschen verletzt. Das Dieng-Plateau liegt auf knapp 2100 Metern Höhe.

Es ist wegen seines kühlen Klimas, der Vulkane und der antiken Hindutempel bei Touristen beliebt. Besucher haben weiter Zutritt, sie dürfen dem Sileri allerdings nicht näher als einen Kilometer kommen. (dpa)

Themen Folgen