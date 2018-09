22:19 Uhr

WWM: Kandidatin hört bei Millionenfrage zur Augsburger Puppenkiste auf

Beim Oktoberfest-Special von "Wer wird Millionär" ging es in der Eine-Million-Euro-Frage um die Puppenkiste. Wiesn-Kellnerin Michaela Meier nahm lieber 500.000 Euro.

Die aktuelle Folge von "Wer wird Millionär" auf RTL am Montagabend stand ganz im Zeichen der Wiesn: Im "Oktoberfest-Special" hatten alle acht Kandidaten einen Bezug zum größten Volksfest der Welt - sie arbeiten dort etwa als Kellnerin, Schausteller oder Rikscha-Fahrer.

Kellnerin Michaela Meier gewinnt 500.000 Euro bei "Wer wird Millionär"

Die 36-jährige Kellnerin Michaela Meier zeigte in der Sendung, was eine Bedienung auf dem Oktoberfest stemmen muss: Sie kann zehn Maß Bier tragen - Moderator Günther Jauch schaffte gerade einmal die Hälfte. Doch das war nicht das einzig Ungewöhnliche an dieser Folge von "Wer wird Millionär": Meier schaffte es bis zur Eine-Million-Euro-Frage, in der es schließlich um die Augsburger Puppenkiste ging. Günther Jauch wollte von ihr wissen, welches 1948 das allererste Stück war, das dort aufgeführt wurde. Antwortmöglichkeiten waren "Das doppelte Lottchen, "Der gestiefelte Kater", "Jim Knopf und die wilde 13" und "Die rote Zora". Meier tendierte zum "gestiefelten Kater", entschied sich aber doch dafür, aufzuhören und 500.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Wie sich herausstellte, hätte sie WWM sogar als Millionärin verlassen können: Die Antwort "Der gestiefelte Kater" war richtig.

Von dem Geld will sich die die 36-Jährige eine Sommelier-Ausbildung finanzieren, sagte sie dem Sender RTL. Außerdem plant sie, ihr eigenes Restaurant eröffnen. (AZ)

