WWM: Kandidatin will Günther Jauch neu einkleiden Panorama

"Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch lief am Montag auf RTL in einer Doppelfolge. Bei welchen Fragen hatten die Kandidaten Probleme? Mehr dazu hier.

Vergangene Woche sahnten die Kandidaten im Zwillings-Special mächtig ab. Die "Langnese-Zwillinge" Stephan und Michael Tönjes erspielten 125.000 Euro und auch Heidi Jung und Christl Lenk nahmen 32.000 Euro mit nach Hause. Gestern Abend mussten die Kandidaten wieder alleine um eine Millionen Euro kämpfen. Anstatt Kandidaten im Doppelpack gibt es "Wer wird Millionär?" aber in einer Doppelfolge.

"Wer wird Millionär?": Kandidatin beschenkt Günther Jauch

Moderator Günther Jauch hatte es gestern Abend nicht leicht. Rahim Andreas Rasaki stand vor allem bei einer Frage mächtig auf dem Schlauch. Jauch wollte wissen: "Was stellt so mancher nach dem Kauf eines neuen Smartphones erschrocken fest?" Als mögliche Antworten standen "Die Tür ist geschlossen!", "Die Klinke ist weg!", "Das Schlüsselloch ist dicht!" und "Das Viertel ist abgeriegelt!" zur Auswahl. Nur mithilfe des Publikums kam er auf die richtige Lösung. Der Moderator konnte sich die ein oder andere Stichelei nicht verkneifen. Letztendlich schaffte es Rasaki doch noch bis zur 32.000-Euro-Frage und ging mit 16.000 Euro nach Hause.

Auch mit der nächsten Kandidatin hatte es Jauch nicht leicht. Laura Brodda ließ den Moderator kaum zu Wort kommen. Die Mode-Bloggerin wollte Jauch neu einkleiden und brachte ihm ein Einstecktuch mit. Sie gewann 64.000 Euro.

"Wer wird Millionär?" mit Günther Jauch feierte Jubiläum

"Wer wird Millionär läuft bereits seit 18 Jahren bei RTL. Der Sender feierte dies im Herbst mit einer Spezialausgabe, die den Titel "Endlich volljährig" trug. Anlässlich des Jubiläums traten nur 18-jährige Kandidaten an.

Nicht nur in Deutschland ist "Wer wird Millionär?" seit Jahren beliebt. Auch in England ist die Sendung seit 1998 ein Erfolg. Das Format erhielt Preise wie die 'British Comedy Awards 1998 - Best Entertainment Series' und die 'Silberne Rose von Montreux'. Das Konzept wurde in weitere 106 Länder verkauft, u.a. nach Australien, Holland, Belgien, Portugal, Schweden, Dänemark und in die USA. Und auch Ägypten, Oman, Saudi Arabien, Singapur, Mauritius, Ecuador, Japan und Indien befinden sich im "Wer wird Millionär?"-Fieber.

Wie sich die Kandidaten am Montagabend geschlagen haben, können Sie live auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Dort steht die Sendung auch noch eine Woche nach der Ausstrahlung zum kostenlosen Download zur Verfügung. (AZ)

