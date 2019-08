vor 18 Min.

Wacken 2019: Bands, Zeitplan, Live-Stream, TV-Übertragung

Wacken 2019: "ZU!GA!BE!" - Ein Besucher des Open Air Festivals will mehr.

Wacken 2019 ist in vollem Gange. Zeitplan, Lineup, Live-Stream und TV-Übertragung - hier gibt es die Infos rund um das Festival.

Wacken 2019 startet heute in den dritten Festivaltag. Heute Abend ist ein leichtes Gewitter mit Regen angesagt. Den Tag über soll es bewölkt bleiben, mit leichten Regenschauern. Beim Auftakt am Mittwoch mussten einige Teile des Geländes wegen starkem Regen geräumt werden. Festival-Besucher wurden sogar dazu aufgefordert in ihren Fahrzeugen Schutz zu suchen.

Welche Bands gehören zum Lineup? Wie sieht der Zeitplan aus? Wo lassen sich Konzerte im Live-Stream oder TV sehen? Wir informieren rund um Wacken 2019.

Wacken 2019: Lineup, Zeitplan und Bands

Rund 170 Bands sind beim Wacken-Festival 2019 dabei. Wir geben eine Übersicht darüber, wer zu welchen Zeiten und auf welcher Bühne spielt. Slayer tritt übrigens am Freitag ab 22.45 Uhr auf.

Mittwoch, 31. Juli 2019

History Stage

12.00 - 12.30 April Weeps

13.00 - 13.30 Кома

14.00 - 14.30 Goat Ripper

15.00 - 15.30 Vane

16.00 - 16.30 Katla

17.00 - 17.30 Taring

18.00 - 18.30 Awakening Sun

19.00 - 19.30 Fall of Order

20.00 - 20.30 Drunken Buddha

21.00 - 21.30 Chumatskyi Shlyah

22.00 - 22.30 Primal Creation

23.00 - 23.30 Baby Heartless

Headbangers Stage

13.45 - 14.45 Skew Siskin

16.15 - 17.15 The Adicts

18.45 - 19.45 The Damned

21.15 - 22.30 Rose Tattoo

00.00 - 01.00 Mambo Kurt

W.E.T Stage

12.30 - 13.30 Burning Witches

15.00 - 16.00 Axxis

17.30 - 18.30 UFO

20.00 - 21.00 Sweet

22.45 - 23.45 The Sisters of Mercy

Wackinger Stage

11.00 - 13.00 Der Fluch des Drachen

14.00 - 14.45 Dirty Shirt

15.30 - 16.15 Lagerstein

17.00 - 17.45 Helsott

18.30 - 19.15 Cesair

20.00 - 20.45 Violons Barbares

23.00 - 00.00 Witt

Wasteland Stage

14.45 - 15.30 Slave to Sirens

16.15 - 17.00 Gama Bomb

17.45 - 18.30 Angelus Apatrida

19.15 - 20.00 Torment

20.45 - 21.30 Crisix

22.15 - 23.00 Cancer

Beergarden Stage

11.00 - 11.30 Victims of Madness

12.00 - 12.30 Brenner

13.00 - 14.00 Christopher Bowes and His Plate of Beans

14.30 - 15.30 Blechblos’n

16.00 - 17.00 The Quireboys

17.30 - 18.30 Wacken Firefighters

19.30 - 20.30 Velvet Viper

21.00 - 22.00 The Wild!

Donnerstag, 1. August 2019

Faster

14.30 - 15.30 Skyline

17.00 - 18.15 Krokus

20.00 - 21.30 Airbourne

22.00 - 00.00 Sabaton

Harder

15.45 - 16.45 Beyond The Black

18.30 - 19.45 Hammerfall

22.00 - 00.00 Sabaton

Louder

14.30 - 15.30 Versengold

17.00 - 18.15 Testament

20.00 - 21.30 The BossHoss

History Stage

12.00 - 12.30 Facing The Gallows

13.00 - 13.30 Metal Battle Germany

14.00 - 14.30 Grog

15.00 - 15.30 Trainwreck

16.00 - 16.30 Dragony

17.00 - 17.30 Vanishing

18.00 - 18.30 Veritatem Solam

19.00 - 19.30 Monarch

20.00 - 20.30 Terradown

21.00 - 21.30 Varang Nord

22.00 - 22.30 Morpholith

23.00 - 23.30 Ritual de Nacimiento

Headbangers Stage

11.00 - 11.45 Blaas of Glory

12.50 - 13.35 Valley of Chrome

14.40 - 15.25 Acranius

16.30 - 17.15 Wiegedood

18.20 - 19.10 Necrophobic

20.30 - 21.30 Grave

22.50 - 23.50 Dark Funeral

W.E.T Stage

11.55 - 12.40 Acres

13.45 - 14.30 Bloodywood

15.35 - 16.20 Vampire

17.25 - 18.10 Nordjevel

19.20 - 20.20 Vltimas

21.40 - 22.40 Unleashed

00.00 - 01.00 Hellhammer performed by Tom Warrior's Triumph of Death

Wackinger Stage

11.00 - 11.45 Baby Face Nelson

12.30 - 13.15 Ragnaröek

14.00 - 14.45 Vogelfrey

15.30 - 16.15 Harpyie

17.00 - 17.45 Skáld

18.30 - 19.15 Paddy and The Rats

20.00 - 20.45 Coppelius

21.30 - 22.15 Fiddler's Green

23.00 - 00.00 Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Wasteland Stage

16.15 - 17.00 Gloryful

17.45 - 18.30 Stoneman

19.15 - 20.00 Windhand

20.45 - 21.30 Monstagon

22.15 - 23.00 Sibiir

Beergarden Stage

12.00 - 12.45 Mambo Kurt

13.15 - 14.00 Kaizaa

14.30 - 15.15 tuXedoo

15.45 - 16.30 Blechblos’n

17.00 - 18.00 Die beschissenen Sechs

18.30 - 19.30 Crobot

20.00 - 21.00 Bai Bang

21.30 - 22.30 Extrabreit

Freitag, 2. August 2019

Faster

11.00 - 11.45 Equilibrium

13.05 - 14.05 Eluveitie

15.25 - 16.25 Black Stone Cherry

18.00 - 19.15 Anthrax

21.00 - 22.30 Demons & Wizards

00.30 - 01.45 Opeth

Harder

11.55 - 12.55 Queensrÿche

14.15 - 15.15 Cradle of Filth

16.35 - 17.50 Body Count feat. Ice-T

19.30 - 20.45 Within Temptation

22.45 - 00.15 Slayer

02.00 - 03.00 Hämatom

Louder

11.00 - 11.45 Jinjer

13.05 - 14.05 Gloryhammer

15.25 - 16.25 Life of Agony

18.00 - 19.15 Santiano

21.00 - 22.30 Meshuggah

00.30 - 01.45 D-A-D

History Stage

12.00 - 12.30 Brothers Of No One

13.00 - 13.30 Athica

14.00 - 14.30 The Slyde

15.00 - 15.30 Leviathan

16.00 - 16.30 Archaic

17.00 - 17.30 Greyface

18.15 - 19.00 All Hail The Yeti

19.45 - 20.30 Hamferð

21.15 - 22.15 The Crown

22.45 - 00.00 Crazy Lixx

Headbangers Stage

11.55 - 12.40 Downfall of Gaia

13.45 - 14.30 Evergrey

15.35 - 16.20 Nasty

17.25 - 18.10 Venom Inc.

19.15 - 20.00 Eclipse

21.20 - 22.20 Prong

23.40 - 00.40 The Night Flight Orchestra

02.00 - 03.00 SOiL

W.E.T Stage

11.00 - 11.45 Fight The Fight

12.50 - 13.35 The New Roses

14.40 - 15.25 Nailed To Obscurity

16.30 - 17.15 Die Happy

18.20 - 19.05 Tribulation

20.10 - 21.10 Kärbholz

22.30 - 23.30 Thy Art Is Murder

00.50 - 01.50 Legion Of The Damned

Wackinger Stage

12.00 - 12.45 Lucifer Star Machine

13.30 - 14.15 Reliquiae

15.00 - 15.45 The Moon And The Nightspirit

16.30 - 17.15 Warkings

18.00 - 18.45 Gernotshagen

19.30 - 20.15 Harpyie

21.00 - 22.00 Tanzwut

23.00 - 00.00 Zuriaake

Wasteland Stage

15.45 - 16.30 Diary of Dreams

17.15 - 18.00 Savage Messiah

18.45 - 19.30 For I Am King

20.15 - 21.00 Skynd

22.00 - 22.45 Doch Chkae

00.30 - 01.15 Michale Graves

Beergarden Stage

12.00 - 12.45 Drunken Swallows

13.15 - 14.15 Blechblos’n

14.45 - 15.30 Asrock

16.00 - 16.45 Dampfmaschine

17.15 - 18.15 Jared James Nichols

18.45 - 19.30 Mambo Kurt

20.00 - 21.00 Wacken Firefighters

21.30 - 22.30 Nashville Pussy

Samstag, 3. August 2019

Faster

12.00 - 13.00 Die Kassierer

14.30 - 15.30 Battle Beast

17.15 - 18.30 Prophets of Rage

20.30 - 21.45 Powerwolf

00.00 - 01.30 Saxon

Harder

13.15 - 14.15 Subway to Sally

15.45 - 17.00 Of Mice & Men

18.45 - 20.15 Bullet for My Valentine

22.00 - 23.45 Parkway Drive

01.35 - 01.40 Promoters Farewell & Thanks

01.45 - 03.00 Rage

03.00 - 03.05 Outro

Louder

12.00 - 13.00 Emil Bulls

14.30 - 15.30 Kvelertak

17.15 - 18.30 Uriah Heep

20.30 - 21.45 Avatar

00.00 - 01.30 Eisbrecher

History Stage

15.45 - 16.45 The Offering

17.30 - 18.30 Tausend Löwen Unter Feinden

19.15 - 20.15 Naked Six

21.00 - 22.00 Night In Gales

22.45 - 00.00 Crematory

Headbangers Stage

11.00 - 11.45 Bleed From Within

12.50 - 13.35 Suidakra

14.40 - 15.25 Reckless Love

16.30 - 17.15 TesseracT

18.20 - 19.05 Septicflesh

20.10 - 21.10 Myrath

22.30 - 23.30 Diamond Head

00.50 - 01.50 Deathstars

W.E.T Stage

11.55 - 12.40 Manticora

13.45 - 14.30 SikTh

15.35 - 16.20 The Vintage Caravan

17.25 - 18.10 Primordial

19.15 - 20.00 Lionheart

21.20 - 22.20 Delain

23.40 - 00.40 Mono Inc.

02.00 - 03.00 Frog Leap

Wackinger Stage

12.00 - 12.45 Alabama Black Snakes

13.30 - 14.15 Molllust

15.00 - 15.45 Operus

16.30 - 17.15 The O’Reillys and the Paddyhats

18.00 - 18.45 Dream Spirit

19.30 - 20.15 Saor

21.00 - 22.00 Nachtblut

23.00 - 00.00 Skyclad

Wasteland Stage

15.45 - 16.30 Critical Mess

17.15 - 18.00 Damnation Defaced

18.45 - 19.30 Soul Demise

20.15 - 21.00 Die From Sorrow

22.00 - 22.45 Winner Metal Battle 2019

00.30 - 01.15 Aborym

Beergarden Stage

12.00 - 12.45 Mambo Kurt

13.15 - 14.00 The Linewalkers

14.30 - 15.15 Brass Against

15.45 - 16.30 Deine Cousine

17.00 - 17.45 Girlschool

18.15 - 19.15 The Lazys

19.45 - 20.45 Blechblos’n

21.15 - 22.15 The Rumjacks

Wacken 2019 im Live-Stream sehen

Sie haben keine Tickets für Wacken 2019 bekommen? Die Bands lassen sich auch zu Hause erleben. Die Telekom überträgt ausgewählte Konzerte auch in diesem Jahr wieder kostenlos im Live-Stream. Dabei kommen 20 HD-Kameras und sechs 360-Grad-Kameras zum Einsatz. Der Live-Stream wird sich über die App von "MagentaMusik 360" oder hier über diese Website aufrufen lassen.

Diese Konzerte werden übertragen:

Donnerstag

14.30 - 15.30 Skyline

15.45 - 16.45 Beyond the Black

17.00 - 18.15 Krokus

18.30 - 19.45 Hammerfall

20.00 - 21.30 Airbourne

22.00 - 00.00 Sabaton

Freitag

16.00 - 17.00 Black Stone Cherry

17.10 - 18.25 Body Count feat. ICE-T

18.30 - 19.30 Anthrax

19.35 - 20.50 Within Temptation

21.00 - 22.30 Demons & Wizards

00.30 - 01.45 Opeth

02.00 - 03.00 Hämatom

Samstag

14.30 - 15.30 Battle Beast

15.45 - 17.00 Of Mice & Men

17.15 - 18.30 Prophets of Rage

18.45 - 20.15 Bullet for my Valentine

20.30 - 21.45 Powerwolf

21.50 - 21.57 30 Jahre Show

22.00 - 23.45 Parkway Drive

00.00 - 01.30 TBC

01.40 - 02.55 Rage & Orchestra

Die Wacken-Veranstalter selbst bieten wieder hier auf YouTube WackenTV an. Dabei sollen Aufnahmen von Konzerten, Hintergründe und Interviews gezeigt werden.

Wacken-Übertragung auch im TV auf 3Sat

Wacken gibt es auch im TV: 3sat wird am Samstag, 3. August, die Auftritte großer Bands übertrageDie Moderation übernehmen auf jeden Fall Markus Kavka und Rainer Maria Jilg. Gezeigt werden die Konzerte von Sabaton, Bullet for my Valentine, Hammerfall, Parkway Drive und Within Temptation. (sge)

