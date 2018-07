Wacken Open Air 2018: Line-Up, Programm und Live-Stream

Großeinsatz in Aschaffenburg

ICE geräumt - Was war in der verdächtigen Petrischale?

Was macht eine Petrischale aus dem Chemielabor in einem ICE? Ermittler prüfen derzeit, ob die Passagiere des am Sonntag in Aschaffenburg gestoppten Zuges in Gefahr waren. In den flachen Behältern züchten Chemiker und Mediziner Zellkulturen.