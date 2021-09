Sendetermine und Sendezeit: So sehen Sie "Waidendorf" auf RTL 2

"Waidendorf " läuft im Oktober auf RTL 2. Hier finden Sie alle Infos rund um Handlung, Sendetermine und Sendezeit. Gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Mit "Waidendorf" kommt eine neue Soap bei RTL 2. Die Familiensendung dreht sich um das Allltagsleben von Familien auf dem Land in Waidendorf. Die neue Daily-Soap soll "emotional, familiär" und "herzerwärmend" werden, wie es in der Pressemitteilung von RTL 2 heißt. Hier in diesem Artikel finden Sie alle Infos zu den Sendeterminen und der Sendezeit. Um was dreht sich die Handlung von "Waidendorf"? Die Antwort finden Sie am Ende des Artikels.

"Waidendorf" auf RTL 2: Sendetermine und Sendezeit im Überblick

Vorerst sind fünfzehn Folgen der Sendung geplant. "Waidendorf" läuft also drei Wochen lang bei RTL 2. Die Folgen dauern etwa eine Stunde, inklusive Werbepausen. Hier sehen Sie die Übersicht aller bisher geplanten Folgen:

Folge Datum Wochentag Sendezeit Sender 1 04. Oktober 2021 Montag 17.05 Uhr RTL 2 2 05. Oktober 2021 Dienstag 17.05 Uhr RTL 2 3 06. Oktober 2021 Mittwoch 17.05 Uhr RTL 2 4 07. Oktober 2021 Donnerstag 17.05 Uhr RTL 2 5 08. Oktober 2021 Freitag 17.05 Uhr RTL 2 6 11. Oktober 2021 Montag 17.05 Uhr RTL 2 7 12. Oktober 2021 Dienstag 17.05 Uhr RTL 2 8 13. Oktober 2021 Mittwoch 17.05 Uhr RTL 2 9 14. Oktober 2021 Donnerstag 17.05 Uhr RTL 2 10 15. Oktober 2021 Freitag 17.05 Uhr RTL 2 11 18. Oktober 2021 Montag 17.05 Uhr RTL 2 12 19. Oktober 2021 Dienstag 17.05 Uhr RTL 2 13 20. Oktober 2021 Mittwoch 17.05 Uhr RTL 2 14 21. Oktober 2021 Donnerstag 17.05 Uhr RTL 2 15 22. Oktober 2021 Freitag 17.05 Uhr RTL 2

"Waidendorf": Übertragung im TV bei RTL 2 oder im Stream bei TV Now

Die Daily-Soap "Waidendorf" läuft unter der Woche von Montag bis Freitag bei RTL 2 im Fernsehen. Falls Sie es kaum erwarten können die neuen Folgen zu sehen, können Sie "Waidendorf" sieben Tage vor der Ausstrahlung im Premium-Bereich auf TV NOW streamen.

"Waidendorf" auf RTL 2: Wo gibt es ganze Folgen als Wiederholung?

Eine Wiederholung im Fernsehen ist derzeit noch nicht geplant, allerdings sind die Folgen sieben Tage nach der Ausstrahlung im "Catch-Up" bei TV Now verfügbar. Die Premium-Mitgliedschaft von TV Now kostet 4,99 Euro im Monat und soll monatlich kündbar sein. Falls Sie die Sendung also lieber unabhängig von Sendeterminen und Sendezeiten ansehen wollen, wäre das eine Option.

Worum geht es? Das ist die Handlung von "Waidendorf" auf RTL 2

Einer der Protagonisten ist Polizist Stefan. Er hat mit seiner Patchworkfamilie lange in der Großstadt gelebt und will nun in Waidendorf auf dem Land ein neues Leben beginnen. Die beiden Stiefgeschwister Robin und Doro haben aber keine Lust auf ihr neues idyllisches Zuhause - unter anderem weil der Handy-Empfang sehr schlecht ist. Robin lebt sich aber schnell ein und gewinnt gefallen an Vicky.

Die Familie kommen vorerst auf dem Hof der Metternichs unter. Mark, der Besitzer des Hofs, hat mit Geldproblemen zu kämpfen und der Hof ist in keiner guten Verfassung. Der Bürgermeister von Waidendorf Oliver Borg ist gleichzeitig auch Großunternehmer und wittert in dem Hof eine Anlagemöglichkeit. Er hat jedoch einige Geheimnisse, die er vor den Dorfbewohnern nicht preisgeben will. Unter anderem ist dabei die Bäckersfrau involviert.

