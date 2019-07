vor 2 Min.

Waldbrand in Südfrankreich: 2500 Urlauber sind in Sicherheit

Aufgrund eines Waldbrandes sind in Südfrankreich rund 2500 Urlauber von drei Campingplätzen in Sicherheit gebracht worden.

Die Menschen wurden im Badeort Argelès-sur-Mer südlich von Perpignan unter anderem in Turnhallen untergebracht, teilte die zuständige Präfektur mit. Am Abend konnten die Urlauber wieder zurückkehren. Verletzte habe es nicht gegeben.

Der Waldbrand war am Montagnachmittag ausgebrochen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Die Flammen hätten sich auch wegen des starken Windes in der Region ausgebreitet. Zur Bekämpfung der Flammen waren unter anderem vier Löschflugzeuge im Einsatz.

Waldbrand in Südfrankreich ist wieder unter Kontrolle

Die ansässige Feuerwehr gab am Montagabend über Twitter bekannt, dass der Waldbrand gelöscht wurde. Die Feuerwehr warnte Anwohner und Touristen außerdem davor weitere Waldbrände zu provozieren. Als Beispiele wurden das Grillen und das Liegenlassen von Zigaretten in der Natur genannt.

Incendie à Argelès-sur-Mer

Le feu de broussailles est maintenant fixé.

Les campings ont informé les vacanciers, aux moyens d'une application dédiée, qu'ils pouvaient regagner leurs emplacements.

La sortie n°10 de la RD914 est rouverte.

Le préfet a levé le COD pic.twitter.com/yLQ0fmRqRh — Préfet des Pyrénées-Orientales (@Prefet66) 15. Juli 2019

Waldbrand in Südfrankreich: Beliebter Badeort betroffen

Argelès-sur-Mer liegt in der Region Okzitanien an der Küste des Mittelmeers. Der Badeort trägt den Beinamen "Camping-Hauptstadt", da er in den Sommermonaten bei Campern besonders beliebt sei. Im Sommer wächst nach Angaben der AFP die Zahl der Menschen in der Gemeinde von 10.000 auf 150.000 an. (AZ, dpa)

