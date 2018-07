Walfänger in Island beenden Jagdsaison wegen hoher Kosten

32.000 Passagiere betroffen

Nach Chaos am Flughafen München fallen rund 330 Flüge aus

Eine Panne an einer Sicherheitsschleuse am Flughafen vermiest Zehntausenden Menschen den Start in den Urlaub. Zahlreiche Flüge fallen aus, viele Passagiere übernachten am Airport. Am Tag danach setzen sich die Probleme fort.