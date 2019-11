Walter Freiwald ist tot: Moderator an Krebs gestorben

TV-Moderator Walter Freiwald ist tot. Er war bereits am Wochenende im Alter von 65 Jahren gestorben. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass er an Krebs litt.

Walter Freiwald ist tot. Der TV-Moderator ist bereits am 16. November gestorben, wie am späten Mittwochabend auf seinem offiziellen Instagram-Account bekanntgegeben wurde. Weiter heißt es auf Instagram: "Sein Lebenswerk als Moderator und Entertainer, wie auch als liebender Ehemann und Familienvater bleibt unvergessen." Walter Freiwald wurde 65 Jahre alt.

Walter Freiwald wurde als Moderator von Sendungen wie "Der Preis ist heiß" bekannt. Später war er als Kandidat im RTL-Dschungelcamp bei "Ich bin ein Star - holt mich hier raus" und trat in zahlreichen weiteren TV-Formaten auf. Auch beim Teleshopping war er sehr präsent.

Freiwald ging erst seit Kurzem offen damit um, dass er an Krebs erkrankt war. "Der Krebs ist ein Arschloch und wird mich töten", hatte Freiwald auf Twitter zehn Tage vor seinem Tod geschrieben.

Seine Fans zeigten daraufhin viel Anteilname. Freiwald bedankte sich für den Zuspruch: "Danke für eure Reaktionen und euer Mitgefühl. Ihr tut mir gut. Vergesst mich nicht!", schrieb er.

Nach der Todesnachricht drückten die Fans in den sozialen Netzwerken ihre Trauer aus. Sie teilten vor allem Kindheitserinnerungen, die sie mit den TV-Auftritten von Freiwald verbinden.

Auch Prominente reagierten auf den Tod von Freiwald. So schrieb Oliver Kalkofe auf Twitter: "Ohne Dich wäre das deutsche TV sehr viel trauriger und farbloser gewesen. Danke für den Wahnsinn, die Freude und die Energie."

