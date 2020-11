09:01 Uhr

WandaVision: Start auf Disney+ erst 2021, Handlung, Folgen, Besetzung, Trailer

Die neue Serie WandaVision startet schon bald bei Disney+. Alle Infos rund um Start, Folgen, Handlung, Besetzung sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

Von Carla Gospodarek

Disney+ präsentiert die neue Marvel-Serie WandaVision. Wir verraten Ihnen, wann die Folgen von Staffel 1 an den Start gehen und haben außerdem alle Infos rund um Handlung und Besetzung für Sie. Auch gibt es einen deutschen Trailer zur Serie.

WandaVision: Wann ist der Start auf Disney+ in Deutschland?

WandaVision wird nicht mehr 2020 bei Disney+ starten - der genaue Start-Termin ist mittlerweile bekannt. Ab dem 15. Januar 2021 soll die Serie starten. Das Abo für den Streaming-Service kostet 6,99 Euro im Monat beziehungsweise 69,99 Euro im Jahr.

WandaVision: Wie viele Folgen gibt es?

Genau Details zu den einzelnen Folgen von WandaVision sind noch nicht bekannt. Sobald Disney die Namen und die Anzahl der Episoden veröffentlicht, werden wir Sie hier informieren.

Das ist die Handlung von WandaVision

Die Serie WandaVision vereint namentlich zwei altbekannte MCU-Figuren, nämlich Wanda Maximoff und Vision. Das ist vor allem deswegen interessant, weil Vision eigentlich in "Avengers 3: Infinity War" gestorben ist. Nun taucht er aber trotzdem wieder in quicklebendiger Form auf. Offenbar stellt die Handlung von WandaVision eine Scheinwelt dar, in der Zeitsprünge an der Tagesordnung liegen.

Besetzung von WandaVision: Schauspieler im Cast

Hier finden Sie die wichtigsten Darsteller von WandaVision und ihre Rollennamen in unserer Übersicht:

Schauspieler Rolle Elizabeth Olsen Wanda Maximoff /Scarlet Witch Paul Bettany Vision Teyonah Parris Monica Rambeau Kat Dennings Darcy Lewis Randall Park Jimmy Woo Kathryn Hahn Nachbarin

Trailer zu WandaVision

Hier sehen Sie den deutschen Trailer zu Staffel 1 der Serie WandaVision:

