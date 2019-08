vor 17 Min.

Wanderin stürzt 15 Meter tief und stirbt

Auf einer Wanderung hat eine Frau im Schwarzwald plötzlich den Halt verloren und ist 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Sie starb noch vor Ort.

Bei einer Wanderung im Schwarzwald ist eine Frau 15 Meter tief gestürzt und gestorben. Laut Polizei war die 59-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge in einer kleinen Wandergruppe bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) unterwegs.

Aus unbekannten Gründen verlor sie unterwegs ihren Halt und stürzte. Sie starb am Mittwoch noch am Unfallort an ihren Verletzungen. (dpa)

Themen Folgen