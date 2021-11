Wann ist die Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit?

Wann ist 2022 die Zeitumstellung auf Winterzeit? Wurden die Uhren vor oder zurück gestellt? Und was ist aus der Abschaffung geworden? Hier die Antworten.

Mit der Zeitumstellung auf Winterzeit 2022 wird es am Morgen wieder früher hell - gleichzeitig am Abend aber auch wieder früher dunkel. Viele Uhren stellen sich in der Nacht automatisch um - auch beim Smartphone. Andere müssen umgestellt werden.

Vor oder zurück? Wir erklären, wann die Uhrumstellung im Oktober 2022 ist, wie es mit den Plänen zur Abschaffung aussieht und in welche Richtung Sie im Winter die Uhr umstellen müssen.

Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit: Wann ist Uhrumstellung in Deutschland?

Die Zeitumstellung 2022 auf Winterzeit ist am Sonntag, 30. Oktober 2022.

Uhren umstellen bei Zeitumstellung im Oktober 22: Vor oder zurück?

Bei der Umstellung auf Winterzeit wird die Uhr immer um eine Stunde zurückgestellt, von 3 Uhr morgens auf 2 Uhr morgens. Dann gilt wieder die sogenannte normale Mitteleuropäische Zeit (MEZ).

Was ist aus der Abschaffung der Zeitumstellung geworden?

Die Zeitumstellung ist umstritten: Laut Umfragen leiden viele Menschen in Deutschland dadurch unter Müdigkeit oder sogar gesundheitlichen Problemen. Eine Abschaffung wird schon lange diskutiert und tatsächlich stimmte das Europäische Parlament 2018 dafür, die Zeitumstellung abzuschaffen. Damals wurde 2021 dafür ins Auge gefasst.

Seitdem ist dazu aber wenig passiert. Deutschland hat aktuell die EU-Präsidentschaft übernommen - und bisher keine Pläne dazu veröffentlicht, die Zeitumstellung abzuschaffen. Im Oktober 2020 hieß es von EU-Diplomaten, dass sich daran erst einmal nichts ändern werde. In Zeiten von Corona gebe es viele andere Themen, die drängender als die Zeitumstellung seien.

Das Wirtschaftsministerium gab an, dass sich die Bundesregierung auch noch nicht entschieden habe, ob sie dauerhafte Sommerzeit oder Winterzeit bevorzugen sollte.

Zeitumstellung im Winter: Seit wann gibt es die Uhrumstellung auf die Winterzeit?

In der EU werden bereits seit 1996 am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die Uhren jeweils eine Stunde umgestellt.

werden bereits seit 1996 am letzten Sonntag im März sowie am letzten Sonntag im Oktober die jeweils eine Stunde umgestellt. In Deutschland gibt es die Sommerzeit sogar schon seit 1980.

gibt es die Sommerzeit sogar schon seit 1980. Ursprünglich sollte dank einer besseren Ausnutzung des Tageslichts Energie gespart werden, doch der wirtschaftliche Nutzen ist verschwindend gering.

Zudem legen wissenschaftliche Erkenntnisse nahe, dass manche Menschen gesundheitlich unter der Zeitumstellung leiden. (AZ)

