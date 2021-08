Wann ist Dominikustag? Datum und Bedeutung

Wann ist Dominikustag? Hier verraten wir Ihnen auch, welche Bedeutung und Geschichte hinter dem Gedenktag des heiligen Dominikus stecken.

Der Dominikustag oder auch Sankt-Dominikus-Tag ist ein Gedenktag, welcher dem Begründer des Dominikanerordens, dem heiligen Dominikus, der im Jahr 1234 von Papst Gregor IX. heilig gesprochen wurde, gewidmet ist.

Der Heilige gilt auch heute noch als Schutzpatron der Astronomen, der Wissenschaftler, der fälschlich Angeklagten sowie der Dominikanischen Republik. Mit dem Dominikustag ist zudem die folgende Wetterregel verbunden: "Wenn’s heiß ist an Dominikus, ein strenger Winter folgen muss".

Ausführliche Infos zum Datum und zur Bedeutung des Gedenktags sowie zum Leben des heiligen Dominikus lesen Sie hier in diesem Artikel.

Datum: Auf welchen Tag fällt der Dominikustag?

Der Dominikustag wird in der römisch-katholischen Kirche und der anglikanischen Kirche jedes Jahr am 8. August gefeiert. Vor der Reform des römischen Kalenders am 1. Januar 1970 wurde der Gedenktag am 4. August begangen.

Bedeutung: Das Leben des heiligen Dominikus

Der Dominikustag erinnert an den heiligen Dominikus. Dieser kam als Sohn von wohlhabenden Kaufleuten um das Jahr 1170 in der spanischen Stadt Caleruega zur Welt. Die Familie hatte eine enge Verbindung zur Kirche. So war sein Bruder Antonio beispielsweise als Weltpriester tätig. Im Kindesalter wurde Dominikus von seinem Onkel, welcher Erzpriester war, unterrichtet. Mit 14 Jahren fing er schließlich an, Freie Künste zu studieren und schloss daran ein Studium der Theologie und Philosophie an.

1215 gründete Dominikus in Toulouse mit sechs anderen Gleichgesinnten eine lokale Predigergemeinschaft, die dem Zweck dienen sollte, die Lehre der katholischen Kirche zu verbreiten und die Ketzer, also Personen, die einen anderen oder keinen Glauben vertraten, zu bekehren. Im Jahr 1216 wurde der Orden, der den Namen Dominikanerorden trug, vom Papst schließlich offiziell anerkannt. Grundlage des Ordens war von Beginn an die Augustinusregel, ein Regelwerk für das Zusammenleben vieler Ordensgemeinschaften, das auf den Kirchenvater Augustinus von Hippo zurückgeht. Aus diesem Grund werden die Dominikaner auch heute noch zu den augustinischen Orden gezählt.

Dominikus ist der Gründer des Dominikanerordens

Von Beginn wurde im Dominikanerorden viel Wert auf Bildung und das Studium der Ordensbrüder gelegt, denn diese mussten geistig gut ausgestattet sein, um den Argumenten der Ketzer zu begegnen. Der Orden wuchs in der Zeit nach seiner Gründung sehr schnell. Bereits nach vier Jahren gab es mehrere Niederlassungen in Italien, in Frankreich und in Spanien. Außerdem predigten die Ordensbrüder in England, Skandinavien, Ungarn und Deutschland. Auch Dominikus selbst reiste seiner Zeit von Kloster zu Kloster und predigte dort laut Überlieferung mit großem Erfolg.

Am 6. August 1221 starb Dominikus schließlich mit 51 Jahren nach mehrwöchiger Krankheit im italienischen Ort Bologna. Von den eigenen Mitbrüdern wurde er als ein sehr ausgeglichener, gutmütiger und fröhlicher Mensch beschrieben, der viel Mitgefühl für jegliche Art von Leiden besaß. Am 24. Mai 1233 wurde sein Grab zusammen mit dem Erzbischof Theodoricus von Ravenna geöffnet und seine Reliquien umgebettet.

(AZ)

