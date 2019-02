Wann ist Frühlingsanfang 2019?

15:04 Uhr

Bald ist Frühlingsanfang 2019. Damit endet zumindest für die Meteorologen der Winter. Wann genau es meteorologisch und kalendarisch Frühling wird - die Antworten.

Wann ist Frühlingsanfang? Die Frage werden sich viele Menschen stellen, wenn sie derzeit in den grauen Himmel blicken oder frierend übers Eis laufen. Tatsächlich ist es bis zum meteorologischen Frühlingsanfang und vor allem bis zum kalendarischen Frühlingsanfang aber noch eine Zeit hin.

Frühlingsanfang 2019 ist für die Meteorologen am 1. März, dieses Jahr ein Freitag. Dieses Datum ist fix für den so genannten meteorologischen Frühlingsanfang gesetzt. Denn die Wetterexperten teilen die vier Jahreszeiten unabhängig vom Wetter immer in drei volle Monate ein, den Frühling etwa in März, April und Mai.

Für ein solches Vorgehen nach Quartalen sprechen vor allem statistische Gründe: Daten - etwa zum Klima - lassen sich deutlich besser vergleichen, wenn der Beginn der Jahreszeit jeweils auf den Ersten eines Monats fällt.

Neben dem meteorologischen Frühlingsanfang gibt es aber auch noch den astronomischen (kalendarischen), der über den Sonnenstand definiert ist. Die Sonne steht in dann senkrecht über dem Äquator.

Weil Tag und Nacht an diesem Tag gleich lang sind, spricht man zum kalendarischen oder astronomischen Frühlingsanfang auch von der Tagundnachtgleiche. Das ist regelmäßig am 19., 20., oder 21. März der Fall. 2019 ist es einmal mehr der 20. März.

Astronomischer Frühlingsanfang im Laufe der Jahre

Frühlingsanfang 2017: 20.03.2017 um 11:28:02 MEZ

Frühlingsanfang 2018: 20.03.2018 um 17:14:33 MEZ

Frühlingsanfang 2019: 20.03.2019 um 22:58:12 MEZ

Frühlingsanfang 2020: 20.03.2020 um 04:49:58 MEZ

Frühlingsanfang 2021: 20.03.2021 um 10:37:42 MEZ

Frühlingsanfang 2022: 20.03.2022 um 16:33:39 MEZ

Frühlingsanfang 2023: 20.03.2023 um 22:25:02 MEZ

Frühlingsanfang 2024: 20.03.2024 um 04:06:46 MEZ

Der so genannte phänologische Frühling beginnt an keinem festen Datum. Die Phänologie erfasst den Jahreslauf nach periodisch wiederkehrenden Erscheinungen wie dem Entwicklungsstand der Pflanzen.

