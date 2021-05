Wann ist Internationaler Tag der Pflege? Datum und Bedeutung

"Internationaler Tag der Pflege": Der Erinnerungstag wird jährlich am 12. Mai begangen. Das Datum hat eine ganz besondere Bedeutung - hier erfahren Sie, worum es geht.

Der Gedenktag "Internationaler Tag der Pflege" findet jedes Jahr am 12. Mai statt. Das Datum erinnert an den Geburtstag der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Krankenpflege Florence Nightingale.

Wir geben Ihnen hier einige Informationen zur Geschichte und zur Bedeutung dieses Tages.

Wann ist "Internationaler Tag der Pflege"? Das Datum soll an Florence Nightingale erinnern

Jährlich am 12. Mai wird der Gedenktag "Internationaler Tag der Pflege" begangen. Warum ausgerechnet an diesem Tag? Dazu muss man in der Historie ein wenig zurückgehen.

Bereits 1953 wurden von Dorothy Sutherland, einer Mitarbeiterin des US-Gesundheitsministeriums, Pläne für einen sogenannten "Nurses Day", also einen "Tag der Krankschwestern", entwickelt. Der damalige Präsident Dwight D. Eisenhower weigerte sich allerdings, ihn ausrufen zu lassen.

Anstelle der US-Administration machte der International Council of Nurses (ICN) sich die Idee zu eigen und beging den Tag seit 1965. Seit Januar 1974 wurde der Tag offiziell auf den 12. Mai festgelegt. Er hieß zunächst "International Nurses Day" und soll die Arbeit von Krankenschwestern würdigen sowie ihre Rolle im Gesundheitssystem hervorheben. In Deutschland hieß er anfangs ebenfalls "Internationaler Tag der Krankenschwestern", wurde dann aber in "Internationaler Tag der Pflege" umbenannt.

Der 12. Mai soll an den Geburtstag von Florence Nightingale 1820 erinnern, die als Begründerin der modernen westlichen Krankenpflege gilt. Die Londonerin war Krankenschwester und Statistikerin. Nightingale war eine einflussreiche Reformerin des Sanitätswesens sowie der Gesundheitsfürsorge in Großbritannien und Britisch-Indien. Mit ihrer Mathematikbegabung genießt Nightingale außerdem den Ruf als Vorreiterin einer Visualisierung von statistischen Zusammenhängen.

Nightingale war der Ansicht, dass es in der Medizin außer der ärztlichen Kunst ein eigenständiges pflegerisches Wissen geben sollte. Ihr Lehrmodell "Nightingalesches System" sah die Ausbildung von Berufsanfängern vor allem durch erfahrene Pflegekräfte vor.

Während des Krimkriegs (1853–1856) leitete Florence Nightingale eine Gruppe von Pflegerinnen, die verwundete und erkrankte britische Soldaten im Militärkrankenhaus in Scutari (Türkei) betreute. Da sie nächtens auf ihren Kontrollgängen die Patienten mit einer Lampe in der Hand besuchte, ging Nightingale als "Lady with the Lamp" ("Dame mit der Lampe") in die englische Folklore ein. In Wirklichkeit aber war Nightingale an der direkten Pflege von Verletzten und Erkrankten kaum beteiligt. Ihre Leistung in dem heutigen Stadtteil von Istanbul bestand in der Schaffung und Aufrechterhaltung eines notdürftigen Krankenhausbetriebs unter Kriegbedingungen.

Welche Bedeutung hat der Gedenktag "Internationaler Tag der Pflege" im 21. Jahrhundert?

Rund um den Gedenktag finden auf der ganzen Welt vielfältige Events statt. In Londons Westminster Abbey beispielsweise wird jährlich eine Messe für Krankenpfleger abgehalten. In einigen Ländern gibt es eine komplette Aktionswoche. In den USA findet die "National Nursing Week" vom 6. bis 12 Mai statt.

Der Tag wird stets auch mit Forderungen an die Politik nach einer Verbesserung der Pflegesituation verbunden. Die ICN gibt für diesen Tag Lehr- und Werbematerialien heraus, mit denen auf die großen Leistungen der Pflegenden in aller Welt aufmerksam gemacht werden soll. Der ICN stellt den Tag immer unter ein anderes Motto, 2020 war es "Nurses: A voice to lead - Nursing the World to Health". Auch in Deutschland gibt es stets eine große Zahl von Aktionen, deren Federführung in erster Linie bei den Sozialverbänden und Religionsgemeinschaften liegt.

2020 war ein besonderes Jahr für den "Internationalen Tag der Pflege". Das Corona-Jahr markierte den 200. Geburtstag von Florence Nightingale, und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte 2020 zum weltweiten Jahr der professionell Pflegenden sowie Hebammen.

