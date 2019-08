vor 1 Min.

Wann ist Mariä Himmelfahrt - und wer hat an dem Feiertag frei?

Wo ist Mariä Himmelfahrt 2019 ein Feiertag? Wer hat am 15.08. frei und wo bleiben die Geschäfte geöffnet? Hier die Infos zum katholischen Feiertag.

Mariä Himmelfahrt 2019 wird am Donnerstag, den 15.08.2019, als gesetzlicher Feiertag gefeiert - doch längst nicht überall. Ob eine Gemeinde frei hat hängt von der Mehrzahl der Einwohner ab: Nur Katholiken feiern nämlich Mariä Himmelfahrt. Wenn in einer Stadt oder Gemeinde die Zahl der Katholiken überwiegt, bleiben Firmen und Geschäfte geschlossen - anderswo nicht.

Was genau das heißt und was überhaupt an Mariä Himmelfahrt gefeiert wird? Hier die wichtigsten Fragen rund um den Feiertag am 15. August 2019.

Wo ist Mariä Himmelfahrt 2019 Feiertag? Wer hat frei?

In vielen europäischen, überwiegend katholischen Ländern wie Belgien, Frankreich, Italien, Kroatien, Polen, Portugal und Spanien ist der 15. August ein gesetzlicher Feiertag. Ebenso in Österreich sowie in einigen Kantonen der Schweiz.

In Deutschland ist Mariä Himmelfahrt nur in zwei Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Im Saarland und teilweise in Bayern. Im Freistaat ist laut Feiertagsgesetz nur in den Städten und Gemeinden mit "überwiegend katholischer Bevölkerung" frei. Das Wort "überwiegend" bezieht sich dabei nicht auf die gesamte Bevölkerung, sondern nur auf den Vergleich der Mitgliederzahlen der katholischen und der evangelischen Kirche. Auf welche Kommunen dies zutrifft, stellt das Bayerische Landesamt für Statistik auf Basis der letzten Volkszählung fest.

Aktuell ist Mariä Himmelfahrt in 1 704 von insgesamt 2056 Gemeinden in Bayern ein gesetzlicher Feiertag.

Während in Oberbayern und Niederbayern in allen Kommunen Feiertag ist, trifft das in Oberfranken und Mittelfranken für die meisten Gemeinden nicht zu.

In fünf der acht bayerischen Großstädte ist „Mariä Himmelfahrt“ ein gesetzlicher Feiertag , nämlich in München, Augsburg, Würzburg, Regensburg und Ingolstadt .

, nämlich in und . Dagegen wird in den mittelfränkischen Großstädten Nürnberg, Fürth und Erlangen am 15. August gearbeitet und die Geschäfte sind geöffnet.

In welchen Städten und Gemeinden Mariä Himmelfahrt Feiertag ist, ist beim Bayerischen Landesamt für Statistik aufgelistet.

Ist Mariä Himmelfahrt ein stiller Tag mit Tanzverbot in Bayern?

Nein, an Mariä Himmelfahrt ist kein Tanzverbot. Auch Sportveranstaltungen dürfen stattfinden.

Was bedeutet der Feiertag Mariä Himmelfahrt für Katholiken?

Christen feiern am 15. August die Aufnahme Marias in den Himmel. Das Fest wird mindestens seit dem 5. Jahrhundert begangen. Über die leibliche Himmelfahrt der Gottesmutter Maria steht übrigens nichts in der Bibel. Papst Pius XII. verkündete jedoch im Jahr 1950, dass die Mutter von Jesus Christus bei ihrem Tod "mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen" wurde.

Dem katholischen Glauben zufolge lebt nach dem Tod eines Menschen nur dessen Seele weiter. Der Körper hingegen wird erst am Jüngsten Tag auferweckt. Marias leibliche Aufnahme in den Himmel ist also eine Besonderheit, die den erlösten Menschen symbolisieren soll.

"Maria Himmelfahrt" oder "Mariä Himmelfahrt" - was ist richtig?

Verwirrung gibt es gern mal beim Namen: "Maria Himmelfahrt" oder "Mariä Himmelfahrt"? Der richtige Name des Feiertags am 15. August lautet Mariä Himmelfahrt. Die uns merkwürdig erscheinende Schreibweise mit 'ä' am Ende kommt aus dem Lateinischen. So wird in dieser Sprache der Genitiv gebildet, frei übersetzt also "die Himmelfahrt der Maria". Aus demselben grammatikalischen Grund heißt auch der Feiertag im Frühjahr Christi Himmelfahrt - mit 'i': "die Himmelfahrt des Christus".

Im täglichen Sprachgebrauch hat sich inzwischen aber auch der Name "Maria Himmelfahrt" eingebürgert.

Welche Bräuche gibt es zu Mariä Himmelfahrt?

In den katholischen Pfarreien steht an diesem Tag die Kräuterweihe im Zentrum der Feierlichkeiten. Nach Angaben des Erzbischöflichen Ordinariats in München geht dieser Brauch auf eine Erzählung aus dem achten Jahrhundert zurück. Danach soll "wundersamer Kräuterduft" das Grab Marias erfüllt haben. In einer späteren Legende aus dem 14. Jahrhundert heißt es, die Grabtücher, in die der Leichnam Marias gewickelt worden sei, hätten "gleich Balsam und der Blume der Lilien" geduftet.

Bei der traditionellen Kräutersegnung werden mehr als 70 verschiedene Kräuter gesammelt, zu Sträußen gebunden und dann gesegnet. Diese Kräutersträuße werden anschließend oft zu Hause aufgehängt und sollen vor Unglück schützen.

Zudem finden zu Mariä Himmelfahrt feierliche Pontifikalämter mit Lichterprozessionen statt, vor allem im süddeutschen Raum und in Tirol. Zu den bedeutendsten Prozessionen zählt die Fatima-Schiffprozession in Lindau am Bodensee. Sieben Schiffe nehmen daran teil und rund 4000 Besucher.

Bild: Susi Donner

Die mit Abstand größte Prozession wird im Wallfahrtsort Maria Vesperbild bei Ziemetshausen (Landkreis Günzburg) gefeiert. Auch im vergangenen Jahr haben Tausende Gläubige daran teilgenommen.

In den evangelischen Kirchen wird Mariä Himmelfahrt dagegen nicht gefeiert.

Wann ist der nächste Feiertag in Bayern? Das lesen Sie hier. (AZ)

Themen Folgen