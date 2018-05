vor 38 Min.

Wann ist Pfingsten 2018? Und was ist die Bedeutung? Panorama

Pfingsten 2018 ermöglicht wieder vielen Arbeitnehmern ein langes Wochenende, und die meisten Schüler haben Ferien. Hier finden Sie Infos zu Datum und Brauch.

Der Mai ist der Monat der Feiertage. Neben dem 1. Mai, Christi Himmelfahrt am 10. und Fronleichnam am 31. Mai hat er auch noch Pfingsten zu bieten. Aber wann stehen die beiden Tage eigentlich an?

Pfingsten 2018: Die genauen Feiertags-Daten

Pfingsten wird am 50. Tag des Osterfests gefeiert - also am 49 Tag oder anders ausgedrückt sieben Wochen nach Ostersonntag. Damit schwankt das genaue Datum.

Pfingstsonntag 2018 ist am 20. Mai und Pfingstmontag dementsprechend am 21. Mai. Viele Arbeitnehmer können sich durch den bundesweiten Feiertag am Montag über ein langes Wochenende freuen. Außerdem bekommen viele Schüler Pfingstferien.

Pfingstferien 2018: Die Feiertage in Bayern und den anderen Bundesländern

In Brandenburg, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es keine Pfingstferien. In anderen Bundesländern sind die Regelungen sehr unterschiedlich. Mal gibt es zwei Wochen Ferien, mal nur wenige Tage. In einigen Bundesländern ist nur an dem Feiertag frei, stattdessen bekamen die Schüler aber andere freie Tage - zum Beispiel am 11. Mai zwischen Christihimmelfahrt und Wochenende.

Bayern: 22. Mai bis 2. Juni

22. Mai bis 2. Juni Baden-Württemberg: 22. Mai bis 2. Juni

22. Mai bis 2. Juni Berlin: aufgeteilt auf 30. April, 11. Mai und 22. Mai

aufgeteilt auf 30. April, 11. Mai und 22. Mai Brandenburg: keine Pfingstferien

keine Pfingstferien Bremen: aufgeteilt auf 30. April, 11. Mai und 22. Mai

aufgeteilt auf 30. April, 11. Mai und 22. Mai Hamburg: 7. Mai bis 11. Mai

7. Mai bis 11. Mai Hessen: keine Pfingstferien

keine Pfingstferien Mecklenburg-Vorpommern: 11. Mai, 18. bis 22. Mai

11. Mai, 18. bis 22. Mai Niedersachsen: 30. April, 11. Mai und 22. Mai

30. April, 11. Mai und 22. Mai Nordrhein-Westfalen: 22. bis 25. Mai

22. bis 25. Mai Rheinland-Pfalz: keine Pfingstferien

keine Pfingstferien Saarland: keine Pfingstferien

keine Pfingstferien Sachsen: 11. Mai, 19. bis 22. Mai

11. Mai, 19. bis 22. Mai Sachsen-Anhalt: 11. bis 19. Mai

11. bis 19. Mai Schleswig-Holstein: 11. Mai

11. Mai Thüringen: 11. Mai

Pfingsten 2018 - was ist die Bedeutung?

Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, an dem die Entsendung des Heiligen Geistes gefeiert wird. Die Jünger Jesu waren nach der Apostelgeschichte zum Beten versammelt, als der Heilige Geist zu ihnen kam.

Genau heißt es: "Es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer; und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in andern Sprachen, wie der Geist ihnen gab auszusprechen." (AZ)

