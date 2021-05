Wann ist Verklärung des Herrn? Datum und Bedeutung

Die Verklärung des Herrn wird jedes Jahr im August gefeiert. Datum, Bedeutung und Geschichte - lesen Sie hier alle Infos rund um den Gedenktag.

Die Verklärung des Herrn gilt als Glaubensgeheimnis und beschreibt ein Offenbarungsereignis, das die Apostel Petrus, Jakobus und Johannes erlebten. Die katholische Kirche feiert die Verklärung des Herrn jedes Jahr. An welchen Datum wird das Ereignis gefeiert? Welche Bedeutung hat die Verklärung des Herrn? Lesen Sie hier alle Antworten.

Datum: Wann ist die Verklärung des Herrn?

Im liturgischen Kalender der orthodoxen und römisch-katholischen Kirchen fällt das Datum auf den 6. August. Das Ereignis wird jedes Jahr zelebriert. Häufig ist auch von der Verklärung Jesu die Rede.

Die Orthodoxie feierte das Ereignis seit dem 5. Jahrhundert, woraufhin es sich anschließend im Mittelalter auch im Westen verbreitete. Papst Calixt III. nahm die Verklärung des Herrn dann 1457 in den römischen Kalender auf.

Verklärung des Herrn im Evangelium

Die Grundlage für die Verklärung des Herrn wurde im Evangelium geschaffen. Jesus steigt mit seinen Jüngern Petrus, Jakobus und Johannes auf den Berg Tabor. In dem Absatz von Matthäus (17,2) heißt es: "Er wurde vor ihren Augen verwandelt; sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht." Auch im Evangelium von Markus (9,2-10) und Lukas (9,28-36) ist von der Verklärung des Herrn die Rede: "Er stieg mit ihnen hinauf, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß" (Lk 9,28–36).

Während Jesus betet erscheinen Mose und Elija und eine Stimme spricht zu ihnen aus den Wolken. Die Übersetzungen sind unterschiedlich, je nachdem welche Quellen zu Rate gezogen werden. Laut heiligenlexikon.de sagt die Stimme, die Gott verkörpern soll: "Siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe." Laut Katholisch.de sagt die Stimme: "Das ist mein geliebter Sohn; auf ihn sollt ihr hören."

Die Bedeutung der Verklärung des Herrn

Das Offenbarungsereignis gilt als Vorahnung auf die Ostererfahrung. Die Stimme in den Wolken deklariert Jesus als Sohn Gottes und erinnert damit an die Taufe des Johannes. Den Jüngern sollte dieses Ereignis helfen, das Leiden Christi als Weg in die Herrlichkeit zu verstehen. Während des Ereignisses reagieren die Jünger vorerst mit Angst, aber Jesus sagt ihnen, dass sie sich nicht fürchten sollen. Er bittet sie auch, das Geschehene niemandem zu erzählen, bis er von den Toten auferstanden ist, wie es auf Katholisch.de heißt.

Der Berg Tabor

Der Berg Tabor gilt als vorchristliche Kultstätte der Antike und wurde bereits im alten Testament erwähnt. Er wird als Ort der Verklärung des Herrn gehandhabt. Der Berg Tabor liegt etwas isoliert am Ostrand der Jesreelebene in Galiläa und ist 588 Meter hoch. Auf dem Berg befindet sich die Verklärungskirche. Sie wird jährlich von Pilgern und Touristen aufgesucht.

Besonderheit zur Verklärung des Herrn:

In der Messe zur Verklärung des Herrn nutzt der Papst erstmals neuen Wein. Außerdem werden in den orthodoxen Kirchen Trauben und diverse Früchte gesegnet. (AZ)

