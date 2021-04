Wann ist Welterbetag? Datum und Bedeutung

Im Juni ist der Welterbetag. Hier dreht sich alles um das Thema Weltkulturerbe. Alles rund um genaue Bedeutung und Datum erfahren Sie hier bei uns.

Es heißt oft, die Geschichte sei das, was uns ausmacht. Und genau daran lehnt sich auch der Welterbetag an; an die deutsche Kultur und Geschichte. Die UNESCO (kurz für: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) nimmt seit langer Zeit einzigartige Stätten von internationaler Bedeutung in die sogenannte Welterbeliste auf. Historische Monumente - das können beispielsweise Gebäude, Dokumente, Bräuche oder Naturlandschaften sein - werden so geschützt.

Um das zu ehren und die Menschen ihrer Geschichte wieder näher zu bringen, gibt es den Welterbetag, der jährlich im Juni stattfindet. Erfahren Sie hier mehr über das genaue Datum des Gedenktags und seine Bedeutung.

Welterbetag: Wann findet er statt?

Der Welterbetag, zu dem jährlich das Weltkulturerbe geehrt werden soll, findet immer am ersten Sonntag im Juni statt. In diesem Jahr ist das der 5.6.2021.

Im Jahr 2005 wurde dieser Gedenktag von der Deutschen UNESCO-Kommussuon und des UNESCO-Welterbestätten Deutschland e.V. initiiert. Grundgedanke der beiden Einrichtungen war es, die deutschen Welterbestätten und die UNESCO-Idee stärker in das Bewusstsein der Menschen zu rücken. Deshalb werden unter anderem viele Führungen für Kinder und Jugendliche angeboten.

In Deutschland gibt es insgesamt 42 Welterbestätten. 39 Stätten davon sind Teil des UNESCO Weltkulturerbes in Deutschland, drei des Weltnaturerbes. Sechs der Stätten gelten als länderübergreifend. Der deutsche Anteil am Welterbe ist der viertgrößte aller Staaten der Welt. Die ersten drei Plätze belegen China und Italien mit je 55 Stätten und Spanien mit 48.

Besondere Führungen und Einblicke hinter die Kulissen stehen sonst auf dem Programm von Einrichtungen wie Kirchen und Museen am ersten Sonntag des Junis. Doch die aktuelle Lage macht das nicht gerade einfach. Wie so vieles andere müssen auch diese Veranstaltungen umgeplant werden. Claudia Schwarz, Vorsitzende des Vereins Welterbestätten in Deutschland e.V., forderte in diesem Zuge Besucher auf, Videos und Fotos zu schicken. Denn: In 2021 werden die Veranstaltungen online abgehalten, etwa per Livestream. Virtuelle Spaziergänge sollen auch möglich sein.

Welterbetag: Was sind Welterbestätten?

Welterbestätten verweisen auf die Kulturgeschichte einer Region und sollen Orte der Erinnerung, Begegnung, aber auch der Mahnung darstellen. Bei diesen Gedenkstätten kann es sich um Denkmäler, Ensembles und verschiedenste Gebäude und Anlagen handeln. Auch Altstädte wie beispielsweise in Bamberg, römische Bauwerke wie der obergermanisch-raetische Limes oder moderne Architektur wie die Siedlungen der Berliner Moderne können Teil des UNESCO-Welterbes sein. Die Besucher sollen lernen, ihre Geschichte zu respektieren und sie so zu verstehen, dass man aus ihr lernen kann.

Beispiele für deutsches Welterbe:

Kölner Dom

Schloss Sanssouci Potsdam

Würzburger Residenz

Museumsinsel Bayern

Bayern Wattenmeer

Speicherstadt Hamburg

Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.