Wann ist Weltnichtrauchertag? Datum und Bedeutung

Auch in diesem Jahr wird der alljährliche Weltnichtrauchertag ausgerufen. Wann findet er statt? Hier erfahren Sie alles über das Datum und die Bedeutung des Tages.

Der Weltnichtrauchertag wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ins Leben gerufen, um alljährlich auf die Gefahren des Rauchens aufmerksam zu machen. Wie läuft der Tag ab? Wann ist Weltnichtrauchertag? Wir informieren Sie über das Datum und geben Ihnen Informationen zur Bedeutung dieses ganz besonderen Tages.

Weltnichtrauchertag: Wann findet er statt?

Der Weltnichtrauchertag wurde am 31. Mai 1987 von der Weltgesundheitsorganisation ins Leben gerufen. Seither findet er in jedem Jahr zu diesem Datum statt, um Menschen dazu zu bewegen, das Rauchen aufzugeben. In Deutschland sind derzeit rund 12 Millionen Menschen abhängig von Tabakprodukten, weltweit greifen ganze 1,3 Milliarden Menschen regelmäßig zu Zigarette, Zigarre und Co. Etwa 780 Millionen wünschen sich, der Gesundheit zu liebe das Rauchen aufzugeben.

Welche Aktionen gibt es zum Weltnichtrauchertag?

Unterschiedliche Organisationen auf der ganzen Welt starten verschiedene Aktionen, die den Tabakkonsum der Bevölkerung verringern und die Menschen dazu bewegen sollen, der Zigarette ein für allemal Lebewohl zu sagen. Dafür werden verschiedene Informationsveranstaltungen abgehalten, die vor allem Kinder und Jugendliche vor den Risiken warnen sollen.

In Deutschland appellieren vornehmlich das "Aktionsbündins Nichrraucher" sowie die "Deutsche Krebshilfe" an den Gesetzgeber, strengere Regeln beim Tabakverkauf einzuführen. So fordern die Organisationen unter anderen ein umfassenderes Tabakwerbeverbot und werben für die vermehrte Ausschreibung von Nichtraucherzonen auf Firmen- oder Vereinsgrundstücken.

Um es Rauchern zu erleichtern ihren Tabakkonsum einzustellen, kämpfen die Organisationen zudem für einen einfacheren Zugang zu Raucherentwöhnungsangeboten und versuchen, die Bevölkerung für Taktiken der Tabakindustrie zu sensibilisieren. Außerdem sollen sogenannte "Quit and Win"-Initiativen, bei denen nach der erfolgreichen Entwöhnung ein Preis winkt, einen Anreiz zum Verzicht bieten.

Weltnichtrauchertag steht jedes Jahr unter besonderem Motto

Der Weltnichtrauchertag steht jährlich unter einem anderen Motto, das die Weltgesundheitsorganisation (WHO) weltweit ausruft. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto "Commit to Quit", zu deutsch: "Sag ja zum Rauchverzicht". Hier finden Sie eine Übersicht aller Mottos der Weltnichtrauchertage aus den vergangenen Jahren:

2010: Die Marketing-Strategien der Tabakindustrie

2011: Flickenteppich Deutschland – Was läuft schief beim Nichtraucherschutz?

– Was läuft schief beim Nichtraucherschutz? 2012: Lass Dich nicht einwickeln – Rauchen kennt nur einen Gewinner: die Tabakindustrie.

2013: Lass Dich nicht anmachen! Weg mit der Tabakwerbung!

2014: Gesundheit auf der Kippe – Tabaksteuern rauf, Zigarettenkonsum runter!

2015: E-Zigaretten und E-Shishas: Chemie für die Lunge!

2016: Kein Platz für giftige Botschaften: Stoppt Tabakwerbung jetzt!

2017: Rauchen kostet. Nichtrauchen kostet nichts!

2018: Pass auf, an wen du dein Herz verlierst!

2019: Du kannst das Risiko ignorieren. Deine Lunge nicht!

2020: Kill yourself starter kit. Lass dich nicht manipulieren.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.