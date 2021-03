Wann ist Zeitumstellung 2021 auf Sommerzeit im März? Uhrumstellung vor - oder doch zurück?

Hier kann man wieder einmal sehen, dass alles Einfache doch recht verkompliziert werden kann.



Wir haben in Deutschland die MEZ (Mittel Europäische Zeit) und die MESZ (Mittel Europäisch Sommer Zeit)

(Von einer Winterzeit kann man hier also nicht sprechen)



Um 12:00 Uhr Mittag steht die Sonne am höchsten und wirft daher bei einem Stab den kürzesten Schatten.

Dies geschieht bei uns in Deutschland nur bei MEZ



Europa erstreckt sich insgesamt über 4 Zeitzonen, was will man hier also vereinheitlichen



Um im Sommer längere Abende zu genießen, kann man auch nur eine Stunde früher zu arbeiten anfangen und dann entsprechend früher aufhören (wenn dies entsprechend geregelt würde)



Dann hätten beide was davon, die einen will sie ihre MEZ wieder haben und die anderen weil sie ihren Feierabend länger genießen können.





