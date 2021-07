Wann und was ist der Welt-Hepatitis-Tag?

Wann ist Welt-Hepatitis-Tag? Hier verraten wir Ihnen auch, welche Bedeutung und Geschichte hinter dem internationalen Gesundheitstag steckt.

Zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt tragen eine chronischen Hepatitis-B- oder -C-Infektion in sich, ohne davon zu ahnen. Unbehandelt können solche Infektionen zu gravierenden Schäden an der Leber und sogar bis zum Tod führen. Jedes Jahr sterben allein mehr als 1,5 Millionen Menschen an Hepatitis B oder C.

Der Welt-Hepatitis-Tag verfolgt daher das Ziel, weltweit auf die Infektionskrankheit aufmerksam zu machen und dabei sowohl über Verbreitung und Risiken, aber auch über Schutzmaßnahmen und Möglichkeiten zur Behandlung aufzuklären.

Nähere Infos zum Datum und zur Geschichte des internationalen Gesundheitstags sowie zur Krankheit Hepatitis selbst bekommen Sie hier in diesem Artikel.

Datum: An welchem Tag findet der Welt-Hepatitis-Tag statt?

Der Welt-Hepatitis-Tag findet seit 2011 jedes Jahr am 28. Juli statt.

Dieses Datum ist der Geburtstag des amerikanischen Mediziners und Biochemikers Baruch Samuel "Barry" Blumberg, der 1965 die Infektionskrankheit Hepatitis B entdeckte und dafür einen Nobelpreis erhielt. Nach dem Tod von Blumberg im Jahr 2011 wurde das Datum für den internationalen Gesundheitstag von der WHO offiziell vom 19. Mai auf den 28. Juli umgeändert.

Geschichte: So kam es zur Entstehung des Welt-Hepatitis-Tag

Der Welt-Hepatitis-Tag wurde von der "World Hepatitis Alliance" ins Leben gerufen. Der internationalen Nicht-Regierungsorganisation, die sich weltweit für den Kampf gegen die Krankheit einsetzt, gehören mehr als 250 Patientengruppen an, darunter auch die Organisation "The Hepatitis C Trust", die "European Liver Patient Association" oder die "Hepatitis Hilfe Österreich". In Deutschland gilt die "Deutsche Leberhilfe" als offizieller Ausrichter des Welt-Hepatitis-Tages.

Die wichtigsten Infos zur Infektionskrankheit Hepatitis

Übersetzt heißt Hepa­ti­tis einfach nur Leberentzün­dung. Das Hepatitisvirus wird auf unterschiedliche Wege übertragen, je nachdem mit welcher Art von Virus man es zu tun hat. Um sich mit chronischen Viren wie Hepatitis B oder C zu infizieren, müssen die entsprechenden Viren über Körperflüssigkeiten direkt in den Körper einer anderen Person gelangen. Geschlechtsverkehr, aber auch Tätowierungen eben­so wie der Kon­takt mit infiziertem Blut können so zu einer Infektion führen.

Sehr häufig werden solche Infektionen über viele Jahre hinweg nicht bemerkt, da die Leber selbst kein Schmerzempfinden besitzt. Nichtsdestotrotz kann das Organ mit der Zeit stark geschädigt werden, wodurch es beispielsweise zu Leberkrebs kommen kann. Teilweise merken erkrankte Personen erst im Endstadium, wenn schwerwiegende Beeinträchtigungen und Symptome wie Bluterbrechen oder Hirnstörungen auftreten, dass mit der eigenen Leber etwas nicht in Ordnung ist.

Durch eine frühzeitige Diagnose und Therapie kann der Krankheit jedoch gut entgegengewirkt werden. Eine chronische Infektion mir Hepatitis B lässt sich beispielsweise mit verschiedenen antiviralen Medikamenten kontrollieren. Und damit es gar nicht erst zu einer Infektion kommt, kann man auch mit einer Schutzimpfung vorbeugen. Gegen Hepatitis C gibt es bisher zwar noch keine Impfung, dennoch kann eine Infektion mit heutigen Medikamenten fast immer bekämpft werden. Zudem steht es jeder Person ab 35 Jahren zu, sich im Rahmen der Gesundheitsuntersuchung einmalig auf Hepatitis B und C testen lassen. Dies hat der gemeinsame Bundesausschuss im Jahr 2020 offiziell festgelegt.

