Wann ist kalendarischer Frühlingsanfang 2018?

Astronomischer oder kalendarischer Frühlingsanfang 2018 ist am 20. März.

Der Frühlingsanfang 2018 ist am Dienstag, 20. März. Doch bei den meisten dürften Frühlingsgefühle nicht aufkommen - zumindest aufgrund der Temperaturen.

Der Frühlingsanfang 2018 steht an. Am Dienstag, 20. März, beginnt der Frühling auf der nördlichen Halbkugel. Einen Vorgeschmack auf die wärmere Jahreszeit gab es schon vor einigen Tagen mit deutlich höheren Temperaturen. Aktuell dagegen ist von Frühling keine Spur - in der Region bleibt es zunächst kalt und eher ungemütlich.

Der astronomische Frühlingsanfang ist am 20. März exakt um 17.15 Uhr MEZ. Dass dem so ist, hat mit Sonne und Erde zu tun.

Frühlingsanfang 2018: Warum beginnt der Frühling am 20. März?

Festgelegt wird der Termin nach der Position der Erde zur Sonne. Der Frühling beginnt, wenn die Sonne senkrecht über dem Äquator steht. Sie geht an diesem Tag genau im Osten auf, steht mittags im Süden und geht exakt im Westen unter.

Äquinoktium nennen das Astronomen, denn zum Frühlingsanfang sind Tag und Nacht gleich lang. Je nachdem, wann genau diese Tag-Nacht-Gleiche ist, weicht das Datum des Frühlingsanfangs ab. Dass dieser auf den 21. März fällt, war zuletzt 2011 der Fall::

2018: 20. März, 17.15 Uhr

2017: 20. März, 11.28 Uhr

2016: 20. März, 5.30 Uhr

2015: 20. März, 23.45 Uhr

2014: 20. März, 17.57 Uhr

2013: 20. März, 12.02 Uhr

2012: 20. März, 6.14 Uhr

2011: 21. März, 0.21 Uhr

Meteorologischer Frühlingsanfang war bereits am 1. März. Grund dafür ist, dass die Wetterexperten wegen der besseren Vergleichbarkeit von Klimadaten, Jahreszeiten in vollen Monaten rechnen. Deshalb endet der Winter für sie mit Ende Februar, der Frühling umfasst März, April und Mai.

So wird das Wetter zum kalendarischen Frühlingsanfang 2018

Wer den kalendarischen Frühlingsanfang 2018 im Freien erleben will, sollte sich warm anziehen. Nachts können die Temperaturen in der Region deutlich unter den Gefrierpunkt fallen. Tagsüber wird es nicht viel "wärmer" als ein oder zwei Grad sein.

Das ist auch für die Natur nicht allzu schön. Mancherorts schauen zwar schon die Krokusse aus dem Boden. Doch strenger Frost kann blühenden Obstbäumen aber auch zum Wochenbeginn noch zusetzen. Nur ganz allmählich soll es laut DWD im Laufe der nächsten Tage wärmer werden, zunächst im Norden und am Rhein.

Ganz anders übrigens in Griechenland: Dort stiegen die Temperaturen in den vergangenen Tagen laut Wetteramt Athen örtlich auf etwa 30 Grad. Der warme Südwind brachte allerdings feinen Staub aus der Sahara mit. Die Frühlings-Sonne war damit kaum zu sehen.

Passend zum Frühlingsbeginn steht dann einige Tage später auch die Zeitumstellung auf Sommerzeit an. Dann heißt es wieder Uhren vor stellen - uns wird eine Stunde Schlaf "gestohlen". (AZ)

