vor 36 Min.

Wann ist offiziell Sommeranfang 2018? Panorama

Im Mai und Juni haben wir bisher sommerliche Temperaturen genossen. Doch wann ist offiziell Sommeranfang 2018? Wie lange ist heuer der längste Tag des Jahres?

Sommeranfang 2018 war zumindest gefühlt schon Mitte Mai. Denn dieses Jahr begannen die hochsommerlichen Temperaturen sehr früh. 25, 30 Grad über Wochen hinweg, drückende Schwüle, dazu unwetterartige Gewitter am Abend: Mit 275 Stunden Sonnenschein war der Mai 2018 einer der fünf sonnenscheinreichsten seit Beginn der Messungen. Der Monat erreichte damit 140 Prozent seines Sollwerts von 196 Stunden Sonnenschein. Der Frühling 2018 ist sogar unter den vier sonnenscheinreichsten.

Offizieller Sommeranfang war - oder ist - allerdings erst später. Für die Meteorologen, die wegen der besseren Vergleichbarkeit ihrer Daten am liebsten in ganzen Quartalen rechnen, begann der Sommer offiziell wie immer am 1. Juni.

Der kalendarische oder astronomische Sommeranfang startet dagegen mit dem längsten Tag des Jahres, der sogenannten Sommersonnenwende. Diese kann zwar auch mal auf den 22. oder den 20. Juni fallen; das aber kommt im Laufe der Jahre vergleichsweise selten vor - 2020 in diesem Jahrhundert zum ersten Mal.

Wann ist kalendarischer Sommeranfang 2018?

Im Jahr 2018 ist der kalendarische Sommeranfang also wieder am 21. Juni. An diesem Tag geht die Sonne in unserer Region um 5.13 Uhr auf und um 21.17 Uhr unter - der längste Tag des Jahres dauert also 16,07 Stunden. Nach diesem Datum werden die Nächte wieder länger und die Tage kürzer.

Der Tag der Sommersonnenwende hat für die Menschen schon seit vielen Jahrhunderten eine besondere Bedeutung - und wird entsprechend gefeiert. Bekanntester Bauch sind große Feuer, die auch als als Johannisfeuer bekannt sind. Auch in der Region - zum Beispiel in Inchenhofen - wird der offizielle Sommeranfang mit einem großen Feuer eingeläutet (Was es mit dem Johannistag genau auf sich hat, lesen Sie hier ).

Auch im berühmten Stonehenge in Großbritannien wird die Sommersonnenwende zum Sommeranfang jedes Jahr groß gefeiert.

Sommersonnenwende: Feier in Stonehenge kurz nach Sonnenaufgang. Bild: Simon Chapman/London News Pictures, dpa (Archiv)

Wie wird das Wetter am Sommeranfang 2018?

Bleibt die spannende Frage: Wie wird das Wetter zum Sommeranfang und zur Sommersonnenwende? Während wir beim Wort Sommer sofort Sonne, blauen Himmel und Temperaturen über 30 Grad vor Augen haben, ist das Wetter an diesem Tag von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Teilweise ist es zum offiziellen Sommerstart sogar recht kühl, wie der Jahresvergleich zeigt:

Immerhin: Die Trends deuten darauf hin, dass es 2018 zum Start in den Sommer recht warm wird - womöglich aber etwas bewölkt. Genau lässt sich das aber erst wenige Tage vorher sagen. (AZ)

12 Bilder Bleibt der Forggensee in diesem Sommer trocken? Bild: Ingo Kallmeyer

Themen Folgen