Wann läuft "Dinner for One" an Silvester 2018? Die Sendetermine Panorama

"Dinner for One" läuft auch an Silvester 2018 mehrere Male im deutschen Fernsehen.

"Dinner for One" ist der Silvester-Klassiker im deutschen Fernsehen. Welche Sender den Film am 31.12.2018 zu welcher Uhrzeit senden.

The same procedure as every year: Für viele Deutsche gehört der Schwarz-weiß-Klassiker "Dinner for One" zum Silvesterabend wie Raclette und Bowle. Kurios: Obwohl der Kurzfilm in englischer Sprache ausgestrahlt wird, ist er vielen Briten gänzlich unbekannt - denn der 18-minütige Film mit dem Zusatztitel "Der 90. Geburtstag" ist eine Produktion des NDR aus dem Jahr 1963. In diesem Jahr war "Dinner for One" jedoch erstmals auch in Großbritannien zu sehen.

Im Film geht es um den 90. Geburtstag von Miss Sophie, den sie mit ihren bereits verstorbenen und deshalb nur mehr imaginär anwesenden Freunden Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom feiert. Für den irdischen Part der Herren muss wegen deren Ableben Butler James einspringen - er kocht nicht nur und serviert Getränke, er muss auch immer wieder mit Miss Sophie anstoßen. Kein Wunder, dass er im Lauf des Abends gleich elfmal über den ausgelegten Tiger im Salon stolpert.

Wer gar nicht genug von "Dinner for One" bekommen kann oder das ein oder andere Silvester-Getränk mit Miss Sophie, gespielt von May Warden, oder Butler James, dargestellt von Freddie Finton, zu sich nehmen will, hat am Silvesterabend 2018 zahlreiche Gelegenheiten dazu. Hier alle Sendetermine auf einen Blick:

Hier läuft "Dinner for One" am 31.12.2018 in der Originalfassung:



10.30 RBB



15.35 NDR



15.40 Das Erste



17.05 NDR



18.00 WDR



18.06 RBB



18.45 BR



19.00 MDR



19.10 HR



19.25 SWR/SR



19.40 NDR



23.35 NDR



Hier sehen Sie "Dinner for One" nach Mitternacht am 01.01.2019:



00.05 BR



01.00 Das Erste

Silvester-Klassiker "Dinner for One" im Stream sehen

Netflix hat vor zwei Jahren eine moderne Version des Silvester-Klassikers veröffentlicht. Hier treffen Seriencharaktere, die sonst auf dem Streamingdienst zu sehen sind, aufeinander.

Das Original sucht man bei Netflix aber vergeblich. Auch auf Youtube haben Streaming-Fans kein Glück - dort gibt nur eine gekürzte Version zu finden. Amazon Prime Video hat "Dinner for One" in seinem Angebot, allerdings nur kostenpflichtig. (AZ)

