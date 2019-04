10:50 Uhr

Warten aufs Royal Baby: Heißt es Diana? Und ist es längst da?

Hand in Hand hatten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan im Februar in Marokko gezeigt. Bald sind sie auf Fotos zu dritt.

Ende April wurde als Geburtstermin für das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan errechnet. Ein ganzer Kontinent wartet und rätselt.

Von Sarah Ritschel

Vielleicht schaukelt Prinz Harry sie längst in seinen Armen, die kleine Diana. Herzogin Meghan erholt sich in einem Nebenzimmer des Landhauses Frogmore Cottage von ihrer Hausgeburt, während die erste amerikanische Nanny in der Geschichte des britischen Königshauses dem royalen Baby das Bettchen bereitet.

Vielleicht saß Herzogin Meghan am Montag aber auch noch gemütlich vor dem Fernseher, sah sich die Zusammenfassung des London-Marathons vom Wochenende an und der königliche Nachwuchs ist am Ende ein Junge namens James, Arthur, Edward – oder gar Thomas, nach Herzogin Meghans abgebranntem Vater, was die Wettanbieter kaum für möglich hielten.

Harry und Meghan verrieten den genauen Geburtstermin nicht

Fest steht, dass das gesamte britische Königreich vor freudiger Erwartung auf das erste Kind von Harry und Meghan vibriert, seit „Ende April“ angebrochen ist. Ende April, nur soviel war in der Öffentlichkeit über den Geburtstermin bekannt.

Nach und nach griff die Ungeduld der Fotografen, die seit Tagen den Wohnsitz des Paars belagern, erst auf die Briten und dann aufs europäische Festland über. Mittlerweile werden auch hierzulande tausende Royal-Fans sekündlich den neuen Instagram-Account der werdenden Eltern aktualisieren – wird doch erwartet, dass das Paar die ersten Fotos von Baby Diana, James oder wie es auch heißen mag, dort veröffentlicht.

Der Boulevard fragt: Ist Meghans Bauch eine Attrappe?

Und je länger es keine Neuigkeiten gibt, desto mehr überschlagen sich die Spekulationen. Einige Boulevardmedien warfen angesichts der unerträglichen Nachrichtendürre schon die scheinbar noch einzig plausible Frage auf: „Ist Meghans Babybauch eine Attrappe?“

