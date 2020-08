vor 16 Min.

Warum Trump ein TikTok-Verbot in den USA will

China und die USA kämpfen um Macht im Netz. Xi Jinping und Donald Trump glauben: Wer das Internet beherrscht, beherrscht die Welt. Will Trump deshalb ein TikTok-Verbot?

Von Yannick Dillinger

Corona-Impfstoff, 5G-Ausbau, Industriespionage: Wenn sich die Weltmächte USA und China bekriegen, geht es normalerweise um Dinge wie die Gesundheit der Weltbevölkerung, den Handel mit milliardenschweren Lizenzen oder die Vernichtung von Wissensvorsprung. Aktuell droht ein Streit um Videos von tanzenden Teenagern zu eskalieren. Zumindest könnte die momentane Debatte um ein Verbot der chinesischen Plattform TikTok in den USA so umschrieben werden. Zugegeben, es wäre eine reichlich unterkomplexe Umschreibung. Denn es geht um weit mehr: Es geht um die Vormachtstellung im Internet. Es geht um die Beeinflussung von Millionen Menschen. Es geht um viel Geld. Und: Es geht möglicherweise auch um einen beleidigten US-Präsidenten.

Zum Hintergrund: TikTok ist eine App aus China, die mittlerweile mehr als eine Milliarde Menschen weltweit nutzt. Die Registrierten laden kurze, selbstproduzierte Videos hoch oder konsumieren Beiträge. Alleine in den USA haben laut TikTok-Mutterkonzern ByteDance mehr als 100 Millionen Menschen einen Account. Lange Zeit erreichten vor allem Teenager mit amüsanten Tänzen und Imitationen von Künstlern ein Massenpublikum, mitunter über Nacht. Comedians wie Sarah Cooper mit ihrer Trump-Synchronisation gewannen binnen weniger Tage Hunderttausende Anhänger. Der Algorithmus von TikTok macht’s möglich. Mittlerweile sind auch seriöse Medien wie Tagesschau oder New York Times mit Profilen vertreten. Nutzer schätzen insbesondere die personalisierten Video-Empfehlungen, die dank der Analyse des Nutzungsverhaltens der Angemeldeten möglich sind. In der jüngeren Vergangenheit sind Top-Entwickler von Facebook zu ByteDance gewechselt. TikTok gilt als „Rising Star“ im Internet.

Die Kritik: Donald Trump hat kein Profil bei TikTok. Und das wird wohl auch so bleiben: Der US-Präsident möchte die Plattform in seinem Land verbieten - so wie es Indien jüngst tat. Seit vielen Wochen kritisieren Trump und seine Leute die chinesischen Entwickler und ihre vermeintlichen Hintermänner. Sie vermuten, dass Daten von US-Bürgern für verbrecherische Zwecke missbraucht würden. Immer wieder gibt es Gerüchte, dass die chinesische Regierung Zugriff auf Nutzerdaten bekommen könnte. Aus diesem Grund gibt es auch in Europa erhebliche Vorbehalte gegen TikTok.

Die Ankündigung: So ganz unberechtigt scheinen die Vorbehalte nicht zu sein: In China betreibt ByteDance statt TikTok den minimal anders ausgerichteten Videodienst Douyin. Dieser ist dort wie alle sozialen Netzwerke strenger Zensur unterworfen. In den Nutzungsbedingungen von Douyin heißt es, Daten würden nur solange gespeichert wie es notwendig sei. Es sei denn, und hier gibt es keine Präzisierung, „Gesetze und Vorschriften schreiben etwas anderes vor“. Anlass genug für Donald Trump, ein Verbot der Schwesterapp in den USA anzukündigen. „Was TikTok betrifft, verbieten wir es in den USA. Ich habe die Befugnisse dazu“, hatte Trump am Freitag gesagt. Tatsächlich gibt es drei Möglichkeiten für Trump, TikTok zu verbannen: Er könnte die App per Exekutivorder verbieten, den sogenannten International Emergency Economic Powers Act verwenden, um den Download von TikTok zu unterbinden, oder den Hersteller auf eine schwarze Liste setzen, um US-Firmen Geschäfte mit TikTok zu untersagen.

Die persönliche Note: Die Macht von TikTok hat Donald Trump im Juni selbst zu spüren bekommen: Vor seinem Wahlkampfauftakt in Tulsa hatte sein Team Anhänger dazu aufgerufen, sich vorab kostenlos online zu registrieren. Zahlreiche Trump-Gegner auf TikTok hatten daraufhin ihre Gefolgschaft gebeten, dies zu tun. Tausende folgten der Bitte, das Trump-Team feierte das vermeintlich übergroße Interesse - und verkündete: Wir sind ausverkauft. Als die Tausenden TikToker dann - wie verabredet - nicht bei der großen Trump-Show auftauchten, musste der US-Präsident vor spärlich besetzten Tribünen auftreten: eine Demütigung für Trump.

Donald Trump im Juni während der Auftaktwahlkampfveranstaltung in Tulsa. Bild: Sue Ogrocki/AP/dpa

Der Grundkonflikt: Donald Trumps Verhältnis zu Chinas Internetwirtschaft ist schon länger schwer belastet. Ein Tiefpunkt: Im Frühjahr 2019 untersagte Trump US-Firmen, Handel mit dem chinesischen Tech-Giganten Huawei zu betreiben. Huawei ist seit Juli 2020 der weltweit größte Smartphone-Produzent der Welt. Bis zu Trumps Dekret war auf Huawei-Smartphones das Betriebssystem Android aus dem Hause Google installiert. Damals begründete Trump die Maßnahme mit dem Verdacht, Huawei gebe Daten an den chinesischen Geheimdienst weiter. Trump befürchtet: Wenn China das Netz beherrscht, beherrscht China die Welt. Wer Daten habe, könne diese für Manipulation nutzen. Ob Trumps Team das im Vorfeld der US-Wahl 2016 selbst getan hat? Darauf liefert der Präsident auch in der aktuellen Debatte keine Antwort.

Huawei ist der absatzstärkste Smartphone-Anbieter. Bild: kyodo/dpa

Bereits heute kommen mit die größten Internetunternehmen der Welt aus China. Unangefochten auf Platz eins steht Alibaba. Der Experte für Handel im Internet ist die weltweit größte Geschäftsorganisation im Internet. Das Unternehmen Baidu betreibt die nach Google zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Tencent ist das größte Gaming-Unternehmen der Welt. Die Firma steckt außerdem hinter dem reichweitenstarken Messenger WeChat.

Der chinesische Internetkonzern Alibaba setzt beim Cloud-Geschäft zur Aufholjagd zu Amazon an. Bild: Christian Charisius/dpa

Der Deal: Die Diskussion um ein Verbot von TikTok in den USA startete der US-Präsident ausgerechnet in jenen Tagen, in denen das US-Unternehmen Microsoft und ByteDance über einen Deal verhandeln. Microsoft würde gerne den amerikanischen Arm des Unternehmens übernehmen. Der Querschuss Trumps hat die Verhandlungen nicht erleichtert. Mittlerweile versucht ByteDance Trump mit einem Wahlkampfgeschenk zu besänftigen: Der US-Präsident soll den Deal doch ermöglichen. Dafür verspricht der chinesische Konzern laut „Wall Street Journal“ bis zu 10.000 neue Jobs in den USA. Für den US-Präsidenten gäbe es neben der Zulassung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus aktuell wohl kaum eine bessere Nachricht als ein Jobwunder.

Satya Nadella, Vorstandsvorsitzender von Microsoft, 2018 während seiner Präsentation bei der Entwicklerkonferenz «Build» in Seattle. Bild: Elaine Thompson/AP/dpa

Was Microsoft will: Microsoft würde mit einem Schlag Zugriff auf die Daten von Millionen Registrierten bekommen. Im Internet sind Daten Gold. Wer weiß, was Menschen im Netz bewegt, der kann diese Daten nutzen, um personalisierte Werbung auszuspielen. Je genauer die ausgespielte Werbung die Interessen der Nutzer trifft, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Kaufabschluss und damit für einen hohen Preis, den Werbetreibende an die Herren der Daten zahlen. Der Algorithmus von TikTok gilt als besonders raffiniert. Die Nutzungsintensität ist hoch. Intensive Nutzung ist gleichbedeutend mit einer potenziell langen Sichtbarkeit von Werbung. Für Microsoft, das es seit der gescheiterten Übernahme von Facebook im Jahr 2008 nie geschafft hat, in Sachen Nutzeraktivierung mit TikTok oder Facebook mitzuhalten, hätte einen Coup gelandet. Bisher punktet Microsoft diesbezüglich wenn überhaupt nur mit der Job-Plattform LinkedIn.

Was ByteDance will: ByteDance könnte sich aus der Schusslinie des US-Präsidenten bringen. Dem ursprünglichen Plan, als Minderheitsbeteiligter weiterhin im Boot zu bleiben, erteilte die US-Regierung sehr schnell eine Absage. Das Unternehmen könnte sein Tafelsilber höchstlukrativ verscherbeln, oder es auf den Showdown ankommen lassen. Mehr als 100 Millionen Nutzer von TikTok in den USA fänden es sicherlich nicht sehr attraktiv, von heute auf morgen auf ihre Videos zu verzichten. Und Donald Trump fände es sicherlich nicht sehr attraktiv, sich von heute auf morgen den Zorn von mehr als 100 Millionen Menschen auf sich zu ziehen.

Künstliche Intelligenz findet ihren Platz in immer mehr Unternehmen. Bild: Hauke-Christian Dittrich, dpa

Die Zukunft: Ganz egal, wie die Verhandlungen um TikTok ausgehen mögen: Der Kampf und die Führerschaft im Internet wird in den kommenden Monaten deutlich an Härte zunehmen. China transformiert seine Wirtschaft in einem Tempo, bei dem selbst die bisherigen Branchenkönige aus dem Silicon Valley staunend zuschauen. Künstliche Intelligenz, Robotik, Datenanalyse, Automatisierung: China gibt den Takt vor - und investiert Milliarden in Soft- und Hardware. Auch in den USA sind zahlreiche Großfirmen davon abhängig, dass der Handel mit Tech-Giganten aus Fernost reibungslos läuft. Es wird spannend zu beobachten sein, wer künftig jene Technik bauen und entwickeln wird, auf die die Welt setzen muss. Europa spielt bei all diesen Schlüsselindustrien aktuell keine Rolle.​

