vor 50 Min.

Was Kanzlerin Angela Merkel beim Kochen hört

Kanzlerin Angela Merkel steht gerne am Herd - und lässt sich dabei von Musik berieseln. Welche Klänge die Kanzlerin beim Kochen gerne hört.

Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltet zuhause beim Kochen gerne das Radio ein. "Beim Kochen und beim Küchenarbeit machen und so weiter, da höre ich sehr gerne Radio", sagte die CDU-Politikerin am Donnerstag in einem Podiumsgespräch mit FAZ-Herausgeber Berthold Kohler in Frankfurt. Meistens höre sie zuhause im Radio klassische Musik, ganz gerne auch Nachrichten.

Die Bundeskanzlerin sagte zudem, es sei sehr bereichernd und auch bequem, dass man heute Nachrichten hören und sehen kann, wo immer man gerade sei. Man müsse heute nicht mehr pünktlich zur Tagesschau vor dem Fernseher sitzen. "Und das hat das Leben natürlich sehr entspannt". (dpa)

Lesen Sie auch: Friedrich Merz im Live-Interview: "Da widerspreche ich Frau Merkel ernsthaft"

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen