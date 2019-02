17:49 Uhr

Was dürfen Influencer? Cathy Hummels steht vor Gericht Panorama

Cathy Hummels, Ehefrau von Fußballprofi Mats Hummels, muss vor dem Landgericht München erscheinen. Der Vorwurf: Sie mache auf Instagram verbotene Werbung.

Vor dem Münchner Landgericht wird am Montag, 11. Februar, um 10 Uhr unter Beteiligung von Instagram-Berühmtheit Cathy Hummels ein für die PR-Branche bundesweit bedeutender Rechtsstreit ausgefochten: Welche Informationspflichten gelten für Influencer? Die Richter haben das persönliche Erscheinen der Ehefrau von Fußball-Profi Mats Hummels angeordnet. Kläger ist der Verband Sozialer Wettbewerb, ein in Fachkreisen für seine zahlreichen Abmahnungen bekannter Berliner Verein. Der Vorwurf: Cathy Hummels mache auf dem Foto-Portal Instagram verbotene Werbung.

Influencerin Cathy Hummels hatte bereits eine Abmahnung akzeptiert

Der Anlass der Klage: Cathy Hummels hat Werbeverträge mit mehreren Modefirmen. Diese Beiträge kennzeichnet die frühere Moderatorin dementsprechend als "bezahlte Partnerschaft". Der Verband Sozialer Wettbewerb hat sie wegen 15 Postings verklagt, bei denen dieser Hinweis fehlte. Im Juli hatte Hummels in einem dieser Fälle eine Abmahnung akzeptiert, in den übrigen Fällen aber will sie die Sache bis zum Ende ausfechten, weil diese Beiträge nach Angaben ihrer Anwälte auch nicht mit Gegenleistungen verbunden waren. Der Verein hat neben Cathy Hummels noch mehrere weitere Influencer verklagt.

Vor dem Prozess meldet sich Cathy Hummels auf Instagram zu Wort

Am Tag vor dem Prozess hat sich Cathy Hummels auf Instagram zu Wort gemeldet. Sie nutzt die Plattform ihrer 465.000 Follower, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. "Morgen steht für mich und uns ein wichtiger Termin an. Ich kämpfe gegen den Sozialen Verband zusammen mit meinem Anwalt Oliver Moser", schreibt die 31-Jährige.

Sie sei "ein bisschen aufgeregt". Es gehe ihr darum, vor Gericht "klar zu machen wie wirr, unfair, unsinnig, zeitintensiv und ausbeutend dieser Abmahnwahnsinn ist". Sie richtet einen Appell an ihre Instagram-Fans: "Bitte drückt mir die Daumen, so fest es geht. Ich kämpfe für uns, für unsere freie Meinung und vor allem für Authentizität."

Dürfen Prominente wie Hummels Produkte aus freien Stücken empfehlen?

Das Verfahren stößt keineswegs nur bei Hummels' Followern auf Interesse. Denn der Prozess berührt die Frage, ob Prominente überhaupt Produkte oder Dienstleistungen aus freien Stücken empfehlen dürfen, ohne dabei eine Klage zu riskieren. Das Anheuern bezahlter Influencer ist in vielen Branchen üblich, sogar etablierte Industriefirmen wie Siemens haben Influencer-Verträge mit Experten. (dpa)

