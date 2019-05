08:26 Uhr

Was hat es mit dem Wirbel um den neuen Edeka-Werbespot auf sich?

Edeka ist für seine provokanten Werbespots bekannt. Jetzt stellt ein neues Video Väter als Versager dar. Die Botschaft: "Danke Mama, dass du nicht Papa bist."

Sie vergessen den Deckel auf dem Mixer und ruinieren die ganze Küche. Wenn sie ihrer Tochter die Haare kämmen, ist es mit Schmerzen verbunden - und sie platzen in den ungünstigsten Situationen in das Zimmer ihres Sohnes. So stellt Edeka in seinem neuen Werbespot Väter dar und hat es damit wieder zum Gesprächsthema im Netz geschafft. "Danke Mama, dass du nicht Papa bist", heißt am Schluss des Videos, das von der Agentur Jung von Matt für Edeka erstellt worden ist. Im Gegensatz zu den Väter würden Mütter zuhören, auf ihre Kinder aufpassen und das nötige Feingefühl mitbringen.

Scharfe Kritik und Boykott-Aufrufe: So reagieren Nutzer auf den Edeka-Spot zum Muttertag

Mehrere tausend Kommentare finden sich unter dem Facebook-Beitrag des Unternehmens. Ein Mann schreibt: "Wenn EDEKA Mütter nur durch Abwertung von Vätern loben kann, dann hat EDEKA noch nicht begriffen, dass BEIDE Eltern Kindern wichtige Fähigkeiten fürs Leben mitgeben. Das ist unterste Schublade der Werbung, geht gar nicht. Kinder sind dankbar für Mutter UND Vater. Solange EDEKA dies nicht versteht, bleibt für mich nur: BOYKOTT von EDEKA, bis diese verstehen, was Kinder wirklich brauchen. Und danke an alle Mütter, die sich soll toll um ihre Kinder kümmern. Ihr habt mehr verdient als einen solch platten Spot!"

Auf Youtube meldet sich ein alleinerziehender Vater zu Wort und macht seinem Ärger Luft: "Ich bin seit über 10 Jahren ALLEINerziehender Vater. Mich widert dieser Clip extrem an. Das negative Bild das von Vätern vermittelt wird ist widerlich. Ich werde nicht mehr bei Edeka einkaufen."

Auch viele Frauen wollen das "Danke" aus dieser Werbung lieber nicht annehmen.

Edeka reagiert auf seinen Social-Media-Kanälen bereits auf die Kritik. Man wolle Väter mit dem Spot keinesfalls schlecht darstellen, sondern etwas überspitzt und auf humorvolle Art und Weise allen Müttern Danke sagen.

Liefert Edeka zum Vatertag eine Retourkutsche?

Es gibt aber auch zahlreiche Nutzer, die sich über die Werbung amüsieren können - und die bereits mit einer Retourkutsche zum Vatertag rechnen.

Edeka hatte bereits in der Vergangenheit mit seinen Videos für Aufsehen gesorgt, beispielsweise mit einem einsamen Mann an Weihnachten oder den "Supergeilen Preisen" mit Friedrich Liechtenstein. Auch diesmal ist dem Konzern die Aufmerksamkeit vieler Menschen sicher - obwohl der Werbespot gerade einmal seit zwei Tagen online steht, wurde er auf Youtube (Stand Dienstag, 8 Uhr) bereits mehr als eine halbe Million Mal angeklickt, auf Facebook wurde der Beitrag knapp 3000 Mal geteilt. (AZ)

