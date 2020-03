vor 49 Min.

Was läuft da zwischen Janin Ullmann und Neymar?

Alles nur Show oder echte Liebe: TV-Moderatorin Janin Ullmann und Fußball-Star Neymar lassen die Gerüchteküche brodeln - und ihre Fans im Unklaren.

Von Michael Böhm

Man nehme einen brasilianischen Fußball-Superstar, ein deutsches TV-Sternchen und ein soziales Netzwerk. Man füge eine zweideutige Nachricht hinzu, ein Herzchen und einen Ring – und schon kocht die Gerüchteküche auf ganz heißer Flamme. Was geht da zwischen Neymar und Moderatorin Janin Ullmann? Ist es Liebe? Freundschaft? Alles nur ein PR-Gag?

Neymar und TV-Sternchen Janin Ullmann: Erst beim Fußball, dann zum Italiener

Man weiß es auch gut zwei Wochen nach dem Instagram-Post von Janin Ullmann – ein Foto von sich mit Neymar, den Worten „Er hat mich gefragt und ich habe ja gesagt. Fröhlichen Valentinstag“ – nicht so recht. Wohl aber, dass die beiden am vergangenen Samstag noch einmal nachlegten: Sie zeigten sich gemeinsam auf einem Fußballspiel in Paris. Er, 28, vollbärtig, mit Hut und goldenem Kreuz am Ohr. Sie, 38, brauner Mantel, schwarze Kapuze und fröhlich lächelnd, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Dort tingelt sie nach Anfängen beim Musiksender „Viva“ mittlerweile als Moderatorin durch allerlei TV-Formate, schauspielt und modelt.

Nun gut, haben sich die beiden eben gemeinsam das 4:0 des französischen Tabellenführers Paris Saint-Germain, für den Neymar eigentlich spielt, wenn er nicht gerade gesperrt ist, gegen den FCO Dijon angesehen. Doch ganz so einfach läuft es in Zeiten leicht erregbarer Internet-Hysterie eben nicht. Und so wird fleißig gemunkelt, getuschelt und geschnüffelt. Zumal über den Beziehungsstatus der beiden vermeintlichen Turteltäubchen nicht viel mehr bekannt ist, als dass sich Ullmann Ende 2018 von ihrem langjährigen Partner getrennt und Neymar sich nicht gerade selten in Gesellschaft hübscher Frauen ablichten lässt.

PSG-Star Neymar und Janin Ullmann lernten sich in Dsseldorf kennen

Kennengelernt haben sollen sich die beiden in Düsseldorf: Neymar präsentierte eine eigene Modekollektion, Ullmann moderierte. Dazu will „Bild“ erfahren haben, dass der Fußballer die Moderatorin nach dem Fußballspiel am Samstagabend in Paris noch zum Essen eingeladen und seinen Mannschaftskollegen vorgestellt hat. Na, wenn das mal kein Beweis für die große Liebe ist! Oder doch einfach nur ein clever viral ausgeschlachtetes Aufeinandertreffen zweier Medienprofis?

Janin Ullmann und Neymar schweigen. Die Klickzahlen auf ihren Instagram-Seiten aber steigen und steigen - wer davon mehr profitieren dürfte, ist offensichtlich: Ullmann hatte bis Montagnachmittag knapp 60.000 Follower, Neymar rund 134 Millionen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wenn dein Ex der "geheimnisvolle Neue" von Lady Gaga wird

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen