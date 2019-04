14:40 Uhr

Was sich nach der Abschaltung für Google-Plus-Nutzer ändert

Nach der Abschaltung von Google Plus müssen sich Nutzer des Netzwerks auf einige Änderungen einstellen. Davon betroffen sind auch einige Funktionen von Youtube.

Am 2. April wird Google Plus abgeschaltet. Das soziale Netzwerk wird in Zukunft für Privatnutzer nicht mehr erreichbar sein. Das hatte Google bereits im Dezember 2018 angekündigt. Zur Begründung teilte das Unternehmen damals lediglich mit, dass die Verwaltung eines so großen sozialen Netzwerks mit einigen Herausforderungen verbunden sei. Das 2011 ins Leben gerufene soziale Netzwerk hatte zeitweise bis zu 111 Millionen monatlich aktive Nutzer. Tatsächlich hatte Google Plus aber auch immer wieder Probleme: In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der aktiven Nutzer stetig ab. Dazu kamen große Datenpannen. Auch das dürfte zur Entscheidung Googles beigetragen haben.

Google Plus geht offline: Auch Youtube ist von der Abschaltung betroffen

Nutzer, die noch bei Google Plus angemeldet sind, sollten deshalb bis Ende März ihre Inhalte, persönliche Daten und Fotos gespeichert haben. Dies teilte Google bereits Ende Januar mit. Denn: Ab diesem Dienstag, 2. April, beginnt das Unternehmen mit dem Löschen der Accounts - und damit auch der Daten. Wer seine Inhalte nicht vorher heruntergeladen hat, könnte sie deshalb verlieren. Der Löschvorgang, heißt es, könne mehrere Monate dauern. Deshalb seien manche Inhalte des eigenen Accounts auch in den kommenden Wochen und Monaten noch einsehbar, beispielsweise Teile des Aktivitätenprotokolls.

Doch für die Nutzer hat die Abschaltung noch weitreichendere Folgen: Wer sich in der Vergangenheit auf anderen Websites oder in Apps über die Google-Plus-Schaltfläche angemeldet hat, kann dies nun ebenfalls nicht mehr. Stattdessen können Nutzer auf ihr normales Google-Konto zurückgreifen und sich hierüber anmelden. Ähnliches gilt für Kommentare auf externen Websites: Kommentieren über Google Plus ist nicht mehr möglich, bestehende Kommentare werden von den Internetseiten gelöscht.

Google-Plus-Abschaltung: Andere Google-Dienste werden nicht eingeschränkt

Auch mancher Youtube-Nutzer ist von der Google-Plus-Abschaltung betroffen. Vor allem bei den Funktionen, die in Verbindung mit Google Plus eingeführt wurden, könnte es zu Problemen kommen. In einer Mitteilung von Google heißt es, dass Kanalbilder, die Bearbeitung des Kanalsymbols auf Mobilgeräten, sowie alles, was mit Google-Plus-Funktionen zu tun hat, betroffen sein könnte.

Wichtig ist jedoch: Von den Maßnahmen sind andere Google-Produkte nicht betroffen. Nutzer von Gmail, Google Fotos oder Google Drive müssen also mit keinerlei Einschränkungen rechnen. Und: Kunden von G Suite können auch nach der Abschaltung auf ihr Google-Plus-Konto zugreifen. (mayjo)

