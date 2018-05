vor 21 Min.

Was steckt hinter dem Feiertag Fronleichnam? Panorama

Eine klassische Fronleichsnamsprozession - hier in Landsberg? Was steckt hinter dem Feiertag Fronleichnam?

Fronleichnam 2018 steht an. Am Donnerstag, 31. Mai ist Feiertag, unter anderem in Bayern. Aber welche Beduertung hat dieses Datum?

Fronleichnam ist in Bayern und mehreren anderen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag. Weil dieser Tag - der 31. Mai - auf einen Donnerstag fällt, werden viele Menschen Fronleichnam nutzen, um mit einem Brückentag ein auf vier Tage verlängertes Wochenende zu bekommen.

Die eigentliche Bedeutung des katholischen Feiertages kennt dagegen längst nicht jeder. Die wichtigsten Fakten zu diesem Tag im Überblick.

Was ist die Bedeutung von Fronleichnam, was feiert man an diesem Tag?

Fronleichnam ist ein Hochfest der katholischen Christen. Das Fest steht im unmittelbaren Zusammenhang mit dem letzten Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung abhielt. Während des Mahls übergab er seinen Anhängern den lebendigen Leib des Herrn in Form von Brot und Wein. An Fronleichnam feiern die Katholiken mit festlichen Umzügen, dass mit dem Brot und dem Wein Jesus wirklich bei ihnen ist.

Fronleichnams-Prozession in München: Die eigentliche Bedeutung des katholischen Feiertags kennt nicht jeder. Bild: Marc Müller, dpa

Wo ist Fronleichnam 2018 ein Feiertag in Deutschland?

Fronleichnam ist nur in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland ein gesetzlicher Feiertag. In Thüringen und in Sachsen haben die Menschen nur in vereinzelten, überwiegend katholischen Regionen frei. In den anderen Bundesländern wird am 15. Juni 2017 ganz regulär gearbeitet.

Wann ist Fronleichnam?

Fronleichnam ist immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Ursprünglich sollte dieses Fest am Gründonnerstag vor Ostern gefeiert werden, an dem das Abendmahl stattfand. Doch das hätte nicht zum stillen Charakter der Karwoche gepasst. Deshalb entschied man sich einst für dieses Datum nach Pfingsten.

Wie feiern die Katholiken Fronleichnam?

An Fronleichnam kommt eine geweihte Hostie in die sogenannte Monstranz. Das ist ein Gefäß, das dann von den Gläubigen durch die Straßen getragen wird. In einigen Gegenden gibt es auch Prozessionen zu Wasser.

Katholiken ist Fronleichnam sehr wichtig. Sie schmücken Straßen und Häuser festlich. Auch große Blumenteppiche werden angelegt. Sie zeigen Bilder, die mit dem Glauben, der Kirche und dem Fest zu tun haben. Bei der Prozession halten die Menschen an geschmückten Altären.

Seit wann gibt es Fronleichnam?

Das Fest selbst geht auf das Jahr 1209 zurück. Damals hatte die Augustiner-Nonne Juliana von Lüttich eine Vision. Christus offenbarte ihr demnach eine Mondscheibe, auf der ein dunkler Fleck zu sehen war. Die Mondscheibe sollte das Kirchenjahr darstellen und der Fleck symbolisierte ein fehlendes Fest zu Ehren des Abendmahls. Das Bistum Lüttich führte daraufhin das Fest im Jahr 1246 ein. 1264 wurde es von Papst Urban IV zum allgemeinen kirchlichen Fest erklärt.

Welche Bedeutung hat die Fronleichnamsprozession?

Warum gibt es an Fronleichnam oft eine Prozession?

In katholischen Regionen werden noch heute Fronleichnams-Prozessionen abgehalten, die auf die Bräuche der Fronleichnamsspiele zurückzuführen sind. Bei diesen Spielen wurden biblische Szenen von Gruppen auf Wagen oder zu Fuß inszeniert. Bei den Prozessionen begleiten die Gläubigen die Monstranz mit einer Hostie in einem Festzug durch die Straßen.

Ist Donnerstag ein stiller Feiertag mit Tanzverbot?

Nein, Fronleichnam gilt in Bayern nicht als stiller Tag. Damit gilt auch kein Tanzverbot im Freistaat (welche Stillen Tage mit Tanzverbot es 2018 in Bayern gibt, lesen Sie hier ).

Woher stammt das Wort Fronleichnam?

Fronleichnam hat nichts mit „Froh“ zu tun. Das Wort stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Darin stecken „fron“ und „lichnam“. Das bedeutet „Herr“ und „Leib“. Fronleichnam meint so viel wie das Fest des Leibes Christi. Mit Christi ist Jesus gemeint, Gottes Sohn. (AZ)

Themen Folgen