"Was wir erben": Das erwartet Sie im Schwarzwald-Tatort heute

Der Schwarzwald-Tatort heute beginnt mit Erbschaft und Mord. Doch der Fall geht tiefer, wie Tobler und Berg schnell feststellen. Lohnt sich "Was wir erben"?

"Was wir erben" heißt der neue Tatort aus dem Schwarzwald , der heute am Sonntag (25.04.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

Tobler und Berg bekommen es mit Zwist um den Nachlass einer reichen Fabrikantenwitwe zu tun. Es geht um Zwangsarbeit, Schuld, Wiedergutmachung und um das Gefühl, zu Hause zu sein. Und es bleibt nicht bei einer Leiche.

In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Schwarzwald-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Der verdächtige Treppensturz der 78-jährigen Fabrikantenwitwe Elisabeth Klingler ruft die Kommissare Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) auf den Plan. Gerade hatte Klingler ihrer Tochter, ihrem Sohn, der Enkelin samt dem Notar eine Testamentsänderung verkündet: Die Familienvilla solle nach ihrem Tod an ihre Betreuerin Elena Zelenko (Wieslawa Wesolowska) gehen. Ein Schock für ihre Kinder, die mit vehementer Empörung reagieren.

Erst als ihre Mutter schon im Sterben liegt, erfahren Gesine (Jenny Schily) und Richard Rathmann (Jan Messutat), dass Elisabeth Klingler und Elena Zelenko heimlich geheiratet hatten. Anders als ihre Nichte Toni wollen sie diese Tatsache nicht akzeptieren. Hin- und hergerissen zwischen Trauer, dem Gefühl des Zurückgewiesenseins und der Angst vor den finanziellen Auswirkungen präsentieren die düpierten Erben den Kommissaren diverse Hinweise auf die Verstrickung Zelenkos. Franziska Tobler und Friedemann Berg gehen dem nach, behalten aber auch die Familienmitglieder im Blick.

Elisabeth Klingler (Anne-Marie Fliegel, links) und Elena Zelenko (Wieslawa Wesolowska) bei ihrer Trauung auf dem Standesamt. Foto: Benoît Linder, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Was wir erben" heute einzuschalten?

Die Spannungskurve in "Was wir erben" ist zunächst überschaubar. Es wird schon einer aus der buckligen Verwandtschaft gewesen sein. Bis die Ermittler auf ein dunkles Kapitel in der Geschichte des Familienunternehmens stoßen. Von da an nimmt der Schwarzwald-Tatort Fahrt auf - eine versöhnliche zweite Hälfte.

Tobler und Berg wurden in die Villa Klingler gerufen, um den verdächtigen Treppensturz der Besitzerin zu klären. Foto: Benoît Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Schwarzwald-Tatort heute

Franziska Tobler : Eva Löbau

: Friedemann Berg : Hans-Jochen Wagner

: Hans-Jochen Wagner Gesine Rathmann : Jenny Schily

: Richard Rathmann : Jan Messutat

: Jan Messutat Toni Wood: Johanna Polley

Zofia Janczak : Janina Elkin

: Elisabeth Klingler-Rathmann : Marie Anne Fliegel

: Elena Zelenko : Wieslawa Wesolowska

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Tobler und Berg sind die Tatort-Ermittler im Schwarzwald

Seit Oktober 2017 ermitteln Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) in der Region rund um Freiburg. Das Tatort-Team folgte beim SWR auf die Ermittler aus Konstanz. Sowohl Tobler als auch Berg sind im Schwarzwald tief verwurzelt. Tobler ist zunächst verheiratet, die Ehe geht jedoch in die Brüche. In Folge 5 landet sie nach einer feuchtfröhlichen Fastnacht mit dem Kollegen Berg im Bett.

Tobler steht nicht gerne im Mittelpunkt, ist eher unscheinbar, ermittelt dafür aber klug und überlegt. Ganz anders ist da Berg, der allein schon wegen seiner körperlichen Erscheinung auffällt. Nicht nur sein Humor trifft nicht immer auf Gegenliebe, auch bei seinen Ermittlungen eckt der energische Hauptkommissar schon mal an.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

25. April: " Tatort : Was wir erben" ( Schwarzwald )

: Was wir erben" ( ) 02. Mai: " Tatort : Rhythm and Love" ( Münster )

: Rhythm and Love" ( ) 09. Mai: " Tatort : Verschwörung" ( Wien )

: Verschwörung" ( ) 16. Mai: " Tatort : Wo ist Mike?" (Franken)

: Wo ist Mike?" (Franken) 23. Mai: " Tatort : Wer jetzt allein ist" (Wdh., Dresden )

