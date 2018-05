Wasserbüffel legen Verkehr auf Autobahn lahm

vor 29 Min.

Ausgebüchste Wasserbüffel legten den Verkehr auf der A3 beim Leverkusener Kreuz lahm. Auf der Autobahn bilden sich lange Staus.

Von Oliver Bosch

Auf der Autobahn 3 zwischen dem Dreieck Langenfeld und Kreuz Leverkusen ging von Sonntagabend bis Montagmorgen gar nichts mehr. Wie die Polizei berichtet, befanden sich mehrere Wasserbüffel auf der Fahrbahn.

Die Autobahn war in beiden Richtungen komplett gesperrt. Kilometerlange Staus bildeten sich bereits im frühen Montagmorgenverkehr. Laut Angaben der Polizei waren die Tiere am späten Sonntagabend von einer nahegelegenen Weide ausgebüchst. Von dort seien sie zwischen der Anschlussstelle Opladen und dem Kreuz Leverkusen auf die Fahrbahn gelaufen. Die Tiere seien von Autofahrern bereits gegen 22.45 Uhr gesichtet worden, verwechselten sie jedoch mit Kühen.

Wasserbüffel büchsten aus nahegelegener Weide aus

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet von fünf Tieren, die den morgendlichen Berufsverkehr durcheinanderwirbelten. Wie die Polizei weiter mitteilt, befand sich eine Tierärztin des Kölner Zoos vor Ort. Sie versuchte die Tiere zu betäuben, was zunächst gar nicht so einfach war. Ein Büffel hätte sogar versucht, über die Betonabsperrung in der Mitte auf die andere Fahrbahnseite zu flüchten.

Die Kolosse sind mittlerweile zwar eingefangen, weiterhin sei aber mit Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen, sagte ein Sprecher der Polizei Köln weiter. Die Autobahn blieb in beide Richtungen mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Polizei nutzte zum Sperren der Fahrbahn zwei Lastwagen, die auf der Autobahn im Stau standen. Zusätzlich kesselten mehreren Streifenwagen die Wasserbüffel ein.

Die #Wasserbüffel auf der A3 bei #Leverkusen bringen den Verkehr fast im gesamten Land durcheinander. Weil die Autobahn so lange gesperrt war, weicht Ihr über alle möglichen anderen Strecken aus. Das Ergebnis sind aktuell mehr als 200 km Stau im Land. https://t.co/ZCIdP2XUVx pic.twitter.com/LzRYJEHKyF — WDR Verkehrsstudio (@WDR_Verkehr) 14. Mai 2018

Tierärztin gelang es, die Wasserbüffel zu betäuben

Die Feuerwehr Köln rückte schließlich mit einem Kran an. Mit dessen Hilfe und Gerätschaften eines ortsansässigen Landwirts sollen die Wasserbüffel nun abtransportiert werden.

Wie weiter berichtet wird, sei die Sperrung in Fahrtrichtung Oberhausen am frühen Morgen wieder aufgehoben worden. In Richtung Frankfurt sollte ein künstlicher Fahrstreifen eingerichtet werden. Mit weiteren Behinderungen ist noch zu rechnen.

