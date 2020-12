16:20 Uhr

We can be Heroes: Netflix-Start, Handlung, Schauspieler, Trailer

"We can be Heroes": Netflix-Start, Handlung, Schauspieler, Trailer. Vorn im Bild: Pedro Pascal als Marcus Moreno.

Netflix geht mit einer neuen Familienkomödie ins Jahr 2021: "We can be Heroes". Wir informieren Sie über den genauen Start, die Handlung und die Darsteller des Netflix-Originals. Zum Schluss finden Sie einen Trailer.

Von Claus Holscher

"We can be Heroes": Aliens haben Erd-Superhelden als Geiseln genommen, Netflix war mit der Filmkamera dabei. Wann ist der Start des Originals? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Lessen Sie weiter - am Schluss werden Sie mit einem Trailer belohnt.

"We can be Heroes": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start des Films für Freitag, 1. Januar 2021, angekündigt.

Handlung von "We can be Heroes": Worum geht es bei dem Netflix-Film?

Als plötzlich außerirdische Invasoren die Superhelden der Erde entführen, müssen deren Kinder von der Regierung schlagartig an einem sicheren Ort untergebracht werden. Doch nichts kann die junge und scharfsinnige Missy Moreno davon abbringen, ihren Superheldenvater Marcus Moreno zu retten. Missy tut sich mit den anderen Superkids zusammen, um der von der Regierung beauftragten, geheimnisvollen Babysitterin Ms. Granada zu entkommen. Wenn sie ihre Eltern retten wollen, müssen sie zusammenhalten und unter Einsatz ihrer einzigartigen Superkräfte – das sind beispielsweise Elastizität, das autonome Bestimmen der Zeit oder auch die Gabe zum Vorhersehen der Zukunft – zum absolut finale Superteam zusammenwachsen. "We can be Heroes" bringt reichlich Action und Herz.

Der Film hat eine Länge von 100 Minuten. Die Altersfreigabe liegt bei sechs Jahren.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "We can be Heroes"?

Regie führte Robert Rodriguez ("Spy Kids", "Die Abenteuer von Sharkboy und Lavagirl"), von dem auch das Drehbuch stammt.

Wie steht es mit den Sprachen bei "We can be Heroes"?

Beim Ton kann der Zuschauer aus dem Vollen schöpfen und die folgenden Varianten wählen:

Deutsch - wahlweise mit Audio Description

Englisch - wahlweise mit Audio Description (Original)

Französisch - wahlweise mit Audio Description

Außerdem: Russisch und Türkisch

Untertitel gibt es in diesen Sprachen:

Deutsch

Englisch

Französisch

Russisch

Türkisch

"We can be Heroes": Der Trailer zum Netflix-Film

