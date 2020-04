Wegen Corona: Bedrohte Schildkröten-Babys können ungestört schlüpfen

Auch in Brasilien schränkt Corona das öffentliche Leben ein - mit ungewöhnlichen Folgen. An den Stränden können bedrohte Meeresschildkröten ungestört schlüpfen.

Auch im brasilianischen Bundesstaat Pernambuco bekommen die Menschen die Folgen der Corona-Krise zu spüren. Gouverneur Paulo Camara hat vor einigen Tagen eine teilweise Ausgangssperre verhängt – die Menschen sollen möglichst zu Hause bleiben und sich nicht versammeln. Die spektakulären Sandstrände in der Region sind deswegen trotz tropischer Temperaturen ungewöhnlich leer.

Die Maßnahmen haben auch ungewöhnliche Nebeneffekte: An der Küste der Stadt Paulista sind fast 100 Meeresschildkrötenbabys der Art Echte Karettschildkröte geschlüpft und konnten beinahe ungestört ihren Weg ins Meer antreten.

